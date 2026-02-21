Necaxa vs Toluca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

En los minutos finales se encendió el ataque del bicampeón 👹🔥



3️⃣ goles y 3️⃣ puntos fuera de casa para tener un GRAN fin de semana.@calientesports pic.twitter.com/M8tKt7Re7p — Toluca FC (@TolucaFC) February 22, 2026

El Club Necaxa recibe al Deportivo Toluca FC este sábado 21 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Victoria, en partido correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2026.

Toluca, vigente bicampeón del futbol mexicano, busca meterse en el top 3 de la tabla, mientras que Necaxa quiere dar el salto a puestos de liguilla.

📺 Dónde ver EN VIVO

El partido podrá verse en México a través de:

Azteca 7

Claro Sports

ViX Premium

🔴 Toluca quiere despegar

Los Diablos Rojos suman 12 puntos y están a seis del líder Chivas. Tras un inicio lento, necesitan una victoria para no perder terreno en la pelea por la cima.

Aunque el arranque no ha sido espectacular, el equipo viene de ganar ante Tijuana la jornada pasada y mantiene la calma, fiel a la tradición de los campeones que suelen tomar ritmo conforme avanza el torneo.

⚡ Necaxa va al alza

Los Rayos han tenido un torneo irregular, pero muestran mejoría bajo el mando de Martín Varini. Actualmente son novenos con 9 puntos, a solo una unidad de los puestos de liguilla.

El equipo hidrocálido sabe que un triunfo en casa no solo los metería en zona de clasificación, sino que enviaría un mensaje fuerte ante el actual bicampeón.

Toluca llega con la presión de mantenerse en la pelea por el liderato, mientras que Necaxa quiere aprovechar la localía para meterse de lleno en la lucha por la liguilla. Partido con puntos pesados en juego

Last modified: febrero 21, 2026