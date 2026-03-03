Written by: marzo 3, 2026 Liga MX Clausura 2026

Jornada 9 Liga MX Clausura 2026 Martes 3 de Marzo EN VIVO Partidos, Horario y canales

Jornada 9 Liga MX Clausura 2026 Martes 3 de Marzo

Esta es la actividad más importante en México este 3 de marzo, aquí te dejamos los horarios y nuestro pronóstico de la Jornada 9 del Clausura 2026 en la Liga MX. 🔥⚽

Arrancamos a las 7:00 pm con CF Pachuca vs Club Necaxa.
Pachuca viene de caer 1-0 ante Mazatlán, pero sigue quinto con 4 triunfos, 2 empates y 2 derrotas. Necaxa perdió 2-1 ante León y marcha 12º con tres victorias en el torneo.
👉 Pronóstico: Pachuca 2-1, aprovecha la localía.

También a las 7:00 pm, el sotanero Santos Laguna recibe al líder Cruz Azul.
Santos apenas suma dos empates y seis derrotas; no ha ganado en el torneo. Cruz Azul, en cambio, es líder con seis victorias y viene de vencer 2-0 a Monterrey.
👉 Pronóstico: Cruz Azul 2-0, mantiene la cima.

A las 9:00 pm, duelo directo en la parte baja: Atlético San Luis vs Mazatlán FC.
San Luis cayó en casa ante Puebla y es 14º; Mazatlán llega motivado tras vencer a Pachuca, apenas su segunda victoria del torneo.
👉 Pronóstico: empate 1-1, partido muy cerrado.

Y cerramos a las 9:00 pm con partidazo: Pumas UNAM vs Deportivo Toluca FC.
Pumas está invicto con 4 victorias y 4 empates; Toluca es sublíder con cinco triunfos, tres empates y solo dos goles recibidos, la mejor defensiva del torneo.
👉 Pronóstico: empate 1-1, choque de alto nivel.

Noche intensa en la Liga MX… ¿quién da la sorpresa? ⚽🔥

