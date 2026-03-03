Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Copa del Rey 2025-26

El Camp Nou será el escenario de una noche decisiva en la Copa del Rey, donde FC Barcelona intentará una remontada histórica ante Atlético de Madrid tras caer 4-0 en la ida de las semifinales.
El equipo de Hansi Flick fue ampliamente superado en el Metropolitano y ahora necesita un partido casi perfecto para mantener vivas sus aspiraciones. A pesar del golpe, el Barça llega en buen momento en LaLiga, donde es líder, y viene de golear 4-1 al Villarreal con un hat-trick de Lamine Yamal. Además, recupera piezas importantes como Rashford, Raphinha y Pedri, lo que le da más variantes ofensivas para buscar la hazaña.
Sin embargo, el Atlético mostró en la ida una versión contundente y letal. Los de Diego Simeone fueron más intensos, ganaron los duelos clave y aprovecharon cada oportunidad: autogol de Eric García, tanto de Griezmann, gol de Lookman y otro de Julián Álvarez sellaron una noche perfecta. Con la ventaja en el global, los rojiblancos apostarán por un bloque compacto, orden defensivo y transiciones rápidas para sentenciar la eliminatoria.
El reto es enorme para los blaugranas. Necesitan un arranque explosivo y eficacia máxima frente a un rival experto en gestionar este tipo de escenarios.
Pronóstico: Barcelona 3-1 Atlético de Madrid (Atlético avanza 5-3 en el global).