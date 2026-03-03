Written by: marzo 3, 2026 Ligas Europeas

Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Copa del Rey 2025-26

Barcelona vs Atlético de Madrid

El Camp Nou será el escenario de una noche decisiva en la Copa del Rey, donde FC Barcelona intentará una remontada histórica ante Atlético de Madrid tras caer 4-0 en la ida de las semifinales.

El equipo de Hansi Flick fue ampliamente superado en el Metropolitano y ahora necesita un partido casi perfecto para mantener vivas sus aspiraciones. A pesar del golpe, el Barça llega en buen momento en LaLiga, donde es líder, y viene de golear 4-1 al Villarreal con un hat-trick de Lamine Yamal. Además, recupera piezas importantes como Rashford, Raphinha y Pedri, lo que le da más variantes ofensivas para buscar la hazaña.

Sin embargo, el Atlético mostró en la ida una versión contundente y letal. Los de Diego Simeone fueron más intensos, ganaron los duelos clave y aprovecharon cada oportunidad: autogol de Eric García, tanto de Griezmann, gol de Lookman y otro de Julián Álvarez sellaron una noche perfecta. Con la ventaja en el global, los rojiblancos apostarán por un bloque compacto, orden defensivo y transiciones rápidas para sentenciar la eliminatoria.

El reto es enorme para los blaugranas. Necesitan un arranque explosivo y eficacia máxima frente a un rival experto en gestionar este tipo de escenarios.

Pronóstico: Barcelona 3-1 Atlético de Madrid (Atlético avanza 5-3 en el global).

