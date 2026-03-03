México vs Los Ángeles Dodgers EN VIVO Hora y Canal Por Internet Preparación Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

México afina los últimos detalles antes del gran reto. La novena nacional cerrará su preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026 este miércoles 4 de marzo cuando enfrente a los Los Angeles Dodgers en Rancho Camelback, a las 2:05 pm (tiempo del centro de México), en pleno calendario de la Liga del Cactus.

Buen arranque ante Arizona

El equipo dirigido por Benjamín Gil viene de superar 6-3 a los Arizona Diamondbacks en Phoenix. Como todo juego de preparación, hubo múltiples cambios y una rotación amplia de lanzadores, por lo que sacar conclusiones definitivas sería precipitado. Sin embargo, sí dejó pistas interesantes.

México conectó 11 imparables y mostró una ofensiva encendida, especialmente en la cuarta entrada, donde fabricaron un rally de cuatro carreras aprovechando el relevo rival. Nick Gonzales destacó con doblete productor, mientras Jonathan Aranda, Alejandro Kirk y Rowdy Tellez aportaron con sencillos clave. Tellez, además, se voló la barda en la octava entrada, siendo el único jugador mexicano que no fue reemplazado en el encuentro. Alejandro Osuna también se sumó a la fiesta con cuadrangular en la novena.

En el pitcheo, que sigue siendo la gran incógnita del roster, hubo claroscuros. Taijuan Walker abrió el juego y aunque salió sin permitir carrera, necesitó 49 lanzamientos para conseguir siete outs y enfrentó problemas desde la primera entrada. El relevo permitió tráfico constante en bases, pero Roel Ramírez cerró con autoridad tras un momento crítico con casa llena.

Posible alineación para el debut

De cara al estreno ante Gran Bretaña en Houston, comienza a perfilarse el cuadro titular:

Nick Gonzales en tercera

Joey Ortiz en el campocorto

Luis Urías en segunda

Jonathan Aranda en primera

Jardines con Randy Arozarena, Alek Thomas y Jarren Duran

La ofensiva genera ilusión. La pregunta sigue estando en el montículo.

Los Dodgers, prueba de alto calibre

El rival no será cualquiera. Los Dodgers llegan con marca de 9-3 en la Liga del Cactus tras vencer 5-4 a los Cleveland Guardians. Roki Sasaki mostró capacidad de recuperación tras una complicada primera entrada en su última salida, mientras que River Ryan lució sólido y Miguel Rojas aportó con cuadrangular.

Para este compromiso está programado como abridor Tyler Glasnow, lo que representa un reto serio para los bateadores mexicanos. Será una oportunidad ideal para medir el nivel del lineup tricolor ante un brazo de élite.

Último examen antes del debut

Más allá del resultado, el duelo ante Los Ángeles servirá para ajustar bullpen, definir roles y afinar la estrategia para el debut del viernes 6 de marzo ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial.

México llega con expectativa alta y una ofensiva que promete competirle a cualquiera. Si el pitcheo logra estabilidad, el equipo puede aspirar a repetir —o incluso superar— lo hecho en la edición anterior.

El miércoles no solo es un juego amistoso. Es el último ensayo antes de que el telón se abra oficialmente. ⚾🔥

Last modified: marzo 3, 2026