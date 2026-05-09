Chivas vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡LAS CHIVAS ESTÁN EN SEMIFINALES 🔥🔥🔥!



A pesar de las 5 ausencias por Selección Mexicana, el Guadalajara logró vencer 2-0 a los Tigres con doblete de Santiago Sandoval (3-3 global) para avanzar a las semifinales del Clausura 2026.



Si el América avanza, tendremos Clásico… pic.twitter.com/UQXyLvZTsT — Fulbox (@fulboxOficial) May 10, 2026

¡Remontada o despedida en Zapopan! Este sábado por la noche, el Estadio Akron será el escenario de una auténtica batalla entre Chivas de Guadalajara y Tigres UANL en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX. Con un 3-1 en contra tras la ida en Nuevo León, el Rebaño está obligado a una noche perfecta si quiere seguir con vida en la Liguilla.

El primer capítulo dejó sensaciones encontradas para los rojiblancos. Aunque Ricardo Marín adelantó a Chivas muy temprano, la respuesta felina fue contundente con goles de Jesús Angulo, Juan Brunetta y el ‘Chicha’ Sánchez, dejando claro por qué Tigres es uno de los equipos más peligrosos en fases finales. Ahora, el Guadalajara necesita ganar por dos goles para avanzar, aprovechando su posición como sublíder general, ya que el empate global les daría el pase.

Sin embargo, el panorama no es sencillo para el equipo tapatío. Más allá de la desventaja en el marcador, no podrán contar nuevamente con varios de sus seleccionados nacionales, en medio de una semana cargada de polémica. Aun así, el factor localía y la presión del Akron pueden jugar un papel clave si logran imponer ritmo desde los primeros minutos.

Del otro lado, Tigres llega con la confianza por las nubes. El equipo regiomontano no solo tiene la ventaja en el global, sino que viene de eliminar al Nashville y meterse a la final de la Concacaf, confirmando que atraviesan uno de sus mejores momentos del semestre. La gran incógnita será el desgaste físico tras esa exigente seguidilla de partidos, aunque su experiencia en Liguilla suele marcar diferencia en este tipo de escenarios.

Se espera un partido intenso, con Chivas volcado al ataque desde el inicio y Tigres apostando por la inteligencia táctica y el contragolpe. Cada gol puede cambiar por completo la narrativa de la serie.

Nuestro pronóstico: Chivas saldrá con todo y logrará imponerse en el partido, pero la ventaja conseguida por Tigres en la ida será determinante. Victoria del Guadalajara 2-1, pero Tigres avanza a semifinales. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 9, 2026