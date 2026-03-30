Written by: marzo 30, 2026 Amistosos

Sudáfrica vs Panamá EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Sudáfrica vs Panamá

¡Atención México! El primer rival del Tri vuelve a la acción. Este martes, Sudáfrica y Panamá se enfrentan en una revancha inmediata que tiene a todo el cuerpo técnico de la Selección Mexicana tomando nota y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico. 

Tras el empate a uno del viernes, los ‘Bafana Bafana’ quieren demostrar ante su gente que están listos para la gran inauguración del Mundial en el Coloso de Santa Úrsula.

Para los jugadores de ambos bandos, este no es un amistoso cualquiera: es la última llamada. Un error hoy podría significar quedarse fuera de la lista final, mientras que un destello de magia podría asegurarles el boleto al Mundial.

Por su parte, los ‘Canaleros’ de Panamá no vienen a especular. Tienen el debut ante Ghana el 17 de junio en la mente y necesitan ajustar esa puntería que les faltó para llevarse el triunfo el pasado viernes. 

¿Podrá la velocidad panameña sorprender a los sudafricanos o veremos el cerrojo local imponer condiciones en Durban?

Nuestro pronóstico: Sudáfrica querrá despedirse de su afición con una victoria antes de viajar a México. Ganan los Bafana Bafana 1-0. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 31, 2026
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