Panamá vs Croacia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Mundial 2026

La presión está al máximo en el Grupo L. Este martes, el Estadio de Toronto será escenario de un duelo decisivo cuando Croacia y Panamá se enfrenten en un partido donde el margen de error prácticamente ha desaparecido.

Ambas selecciones llegan tras sufrir derrotas en la primera jornada y saben que un nuevo tropiezo podría dejarlas al borde de la eliminación. La necesidad de sumar convierte este encuentro en una auténtica final adelantada dentro de la Copa del Mundo 2026.

Croacia busca evitar una crisis prematura

La selección croata aterriza en Toronto con muchas dudas después de caer 4-2 ante Inglaterra en un partido que evidenció problemas defensivos poco habituales en un equipo acostumbrado a competir al máximo nivel.

Los dirigidos por Zlatko Dalić mostraron momentos interesantes en ataque, pero sufrieron demasiado cada vez que Inglaterra aceleró el ritmo. Ahora, la obligación es corregir esos errores y recuperar la solidez que históricamente ha caracterizado al combinado balcánico.

La experiencia sigue siendo una de sus principales fortalezas. Luka Modrić continúa siendo el cerebro del equipo, acompañado por Mateo Kovačić en la construcción del juego y por la movilidad ofensiva de Martin Baturina y Andrej Kramarić en los metros finales.

Con una generación que ha protagonizado algunas de las mejores actuaciones de la historia del fútbol croata, la presión por responder es enorme.

Panamá mantiene viva la esperanza

Aunque el resultado fue negativo, Panamá dejó buenas sensaciones durante su debut frente a Ghana. El conjunto dirigido por Thomas Christiansen compitió de igual a igual durante gran parte del encuentro y solamente un gol en los minutos finales evitó que sumara puntos.

La principal virtud de los canaleros sigue siendo su organización colectiva. Panamá es un equipo disciplinado, intenso y difícil de superar cuando logra mantener sus líneas compactas.

Sin embargo, el gran desafío sigue estando en el ataque. La selección centroamericana necesita encontrar mayor profundidad ofensiva y aprovechar mejor las oportunidades que genera si quiere aspirar a seguir con vida en el torneo.

La velocidad de Ismael Díaz y la creatividad de Adalberto Carrasquilla serán fundamentales para intentar sorprender a una defensa croata que mostró fragilidad en su presentación.

Las claves del partido

La batalla en el mediocampo promete ser determinante.

Croacia intentará monopolizar la posesión a través de la calidad técnica de Luka Modrić y Mateo Kovačić, quienes buscarán controlar el ritmo del encuentro y generar espacios para sus atacantes.

Por su parte, Panamá apostará por la intensidad física de Aníbal Godoy y Carrasquilla para cortar los circuitos de juego europeos y dificultar la salida limpia desde la mitad de la cancha.

Otro aspecto clave será la capacidad de Croacia para romper el bloque defensivo panameño. Los centroamericanos probablemente prioricen el orden táctico y esperen oportunidades para salir rápidamente al contragolpe.

Pronóstico Croacia vs Panamá

El encuentro promete ser mucho más equilibrado de lo que podría sugerir la diferencia histórica entre ambas selecciones.

Panamá ha demostrado que puede competir ante rivales de jerarquía gracias a su disciplina táctica, mientras que Croacia llega con la urgencia de corregir los errores defensivos mostrados en su debut.

Sin embargo, la calidad individual de los europeos, la experiencia de sus referentes y la necesidad de reaccionar en un momento crítico deberían inclinar la balanza a su favor.

Se espera un partido intenso, táctico y con pocas oportunidades claras de gol.

Pronóstico: Victoria de Croacia 2-0.

Last modified: junio 23, 2026