Written by: marzo 30, 2026 Amistosos

Noruega vs Suiza EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Noruega vs Suiza

Es ahora o nunca! Este martes, Noruega y Suiza se juegan mucho más que el orgullo en un amistoso que huele a examen final rumbo al Mundial 2026 y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas escuadras vienen de tragos amargos: los noruegos fueron dominados en Ámsterdam, mientras que los suizos cayeron en un festival de goles ante Alemania. ¡Nadie quiere irse de esta Fecha FIFA con las manos vacías!

Para Noruega, la misión es clara: demostrar que pueden ser competitivos ante potencias europeas y dejar de depender exclusivamente de chispazos individuales. Con la lista definitiva a la vuelta de la esquina, jugadores que están en la ‘burbuja’ saben que cada minuto en la cancha vale oro.

Suiza, por su parte, mostró una pegada envidiable al anotarle tres a los alemanes, pero su defensa fue un coladero. Murat Yakin buscará ese equilibrio perfecto para llegar al debut mundialista con certezas y no con dudas. 

¿Podrá el muro suizo frenar a la bestia Haaland o Noruega rescatará el triunfo en el último suspiro?

Nuestro pronóstico: Los Suizos tienen un funcionamiento colectivo más aceitado en momentos de presión. Gana Suiza 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 30, 2026
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