Estados Unidos vs Portugal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Amistosos

¡Buscando la redención en Atlanta! Este martes, Estados Unidos y Portugal cierran su actividad de marzo en un amistoso que sacará chispas y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos llegan heridos: los dirigidos por Mauricio Pochettino sufrieron un colapso defensivo histórico al recibir cuatro goles en un solo tiempo ante Bélgica, mientras que la Portugal de Roberto Martínez se vio gris y sin puntería en su empate ante México.

Pochettino tiene la presión de ganar su primer duelo ante un europeo desde 2021 y, sobre todo, de ajustar una defensa que se vio frágil. A los Norteamericanos solo le quedarán dos amistosos más antes de su debut en la Copa del Mundo el 12 de junio ante Paraguay.

Del otro lado, los lusos siguen extrañando a sus figuras y no han podido marcar en dos de sus últimos tres partidos. Ojo al dato: Portugal no pierde ante un equipo de la CONCACAF desde aquel mítico mundial de 2002… ¡y fue precisamente contra Estados Unidos!

¿Podrán las Barras y las Estrellas volver a dar la sorpresa ante los portugueses o los ‘Lusos’ finalmente despertarán su instinto goleador en Georgia?

Nuestro pronóstico: Será un partido mucho más cerrado y precavido. Vemos un empate 1-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: marzo 31, 2026