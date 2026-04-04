Written by: abril 4, 2026 Liga MX Clausura 2026

Monterrey vs Atlético San Luis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Liga MX Clausura 2026

Monterrey vs Atlético San Luis

¡La Liga MX está de vuelta y el BBVA busca una victoria necesaria! Este sábado, los Rayados de Monterrey se enfrentan al Atlético de San Luis en una Jornada 13 donde los puntos son vitalos y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto los Rayados como los Colchoneros están fuera de la zona de liguilla y saben que necesitan apretar en esta recta final de la temporada regular.

Los dirigidos por Nicolás Sánchez llegan con la espina clavada tras caer ante Chivas, pero con una excelente noticia: ¡el hospital se vacía! Tras el parón por la Fecha FIFA, la Pandilla recupera piezas clave que estaban fuera por lesión y Nico Sánchez finalmente tendrá equipo completo para asaltar los puestos de clasificación directa.

Monterrey sabe que estar en el noveno lugar no es suficiente para su jerarquía. Ganar en casa es una obligación para no rezagarse en la lucha por la liguilla.

Por su parte, el Atlético de San Luis llega en un momento crítico. Ubicados en la posición 15 y prácticamente eliminados de cualquier posibilidad de fase final, los potosinos vienen de una derrota dolorosa ante León en su propia casa. Sin embargo, en el fútbol mexicano no hay rival pequeño y San Luis buscará dar la sorpresa para amargarle la tarde a los regiomontanos.

¿Podrá la Pandilla hacer valer su localía con equipo completo o San Luis dará el campanazo en Guadalupe?

Nuestro pronóstico: Con el regreso de sus figuras, Monterrey se llevará los tres puntos con autoridad. Gana Rayados 2-0. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: abril 4, 2026
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