Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 30 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

¡EL BARCA GANA CON POLÉMICA INCLUIDA 🔥🔥🔥!



Con goles de Marcus Rashford al 42 y Robert Lewandowski al 87, el Barcelona remontó para terminar venciendo 2-1 al Atlético de Madrid en un partido con polémica.



Obed Vargas jugo los 90 minutos con buena participación.



Con este… pic.twitter.com/cC3BXbBXu6 — Fulbox (@fulboxOficial) April 4, 2026

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la temporada este sábado en el Estadio Metropolitano, en un duelo que podría marcar el rumbo tanto de La Liga como de la UEFA Champions League.

Este enfrentamiento es apenas el primero de tres choques consecutivos entre ambos equipos en las próximas semanas, lo que convierte este partido en un auténtico “ensayo general” de lo que está por venir.

Atlético de Madrid, con el orgullo herido

El equipo dirigido por Diego Simeone llega en una situación particular. Actualmente ocupa la cuarta posición en la tabla, lejos de la pelea directa por el título, pero con su lugar en Champions prácticamente asegurado.

Sin embargo, el enfoque del Atlético está en otros frentes: la final de la Copa del Rey y la serie europea ante el Barcelona.

Tras la reciente derrota en el derbi frente al Real Madrid CF, el conjunto colchonero buscará reaccionar ante su afición. Además, el recuerdo de la contundente goleada 4-0 que le propinaron al Barça en Copa este año sigue muy presente como una motivación extra.

Barcelona, líder pero con dudas como visitante

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick atraviesa un gran momento en la temporada. Los blaugranas son líderes de La Liga y cuentan con una de las ofensivas más potentes del campeonato, acumulando 78 goles a favor.

No obstante, existe un punto débil claro: su rendimiento fuera de casa. Las cuatro derrotas que han sufrido en la temporada han sido en condición de visitante, lo que genera dudas de cara a este complicado compromiso en Madrid.

Con el Real Madrid CF presionando en la tabla, cualquier tropiezo podría costar caro en la lucha por el campeonato.

En ataque, todas las miradas estarán puestas en Robert Lewandowski, principal referente ofensivo del equipo.

Pronóstico Atlético de Madrid vs Barcelona

Se espera un partido muy táctico, donde ambos entrenadores podrían reservar ciertas estrategias pensando en los próximos enfrentamientos directos en Champions.

El Atlético intentará imponer su intensidad y fortaleza como local, mientras que el Barcelona buscará controlar el balón y hacer daño con su capacidad ofensiva.

Pronóstico: empate 1-1 en un duelo cerrado y estratégico.

La gran incógnita es si el Metropolitano volverá a pesar en contra del Barcelona o si los culés lograrán dar un golpe de autoridad como visitantes.

Last modified: abril 4, 2026