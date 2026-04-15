Nottingham Forest vs Porto EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Europa League 2025-26

Europa League

¡La magia de la Europa League invade Nottingham! Este jueves, los Tricky Trees del Forest reciben al Porto con el boleto a semifinales pendiendo de un hilo y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El global está 1-1, y aunque el Porto dominó la ida con 16 remates, el Forest demostró que sabe sufrir y golpear en el momento justo. Ahora, en el City Ground, la historia es otra: ya le ganaron 2-0 a los dragones en la fase de liga y hoy buscan repetir la dosis.

El Nottingham Forest está cumpliendo con una temporada difícil en la Premier League luchando por su salvación. Vienen de un buen empate en casa 1-1 ante el Aston Villa el domingo pasado.

Del otro lado estará el Porto de Francesco Farioli. Son los líderes de Portugal y llevan ocho partidos sin perder, pero tienen una criptonita: los equipos ingleses. No han podido vencer al Forest en dos intentos este año y la presión de un estadio volcado en su contra será su mayor reto.

¿Podrá el Forest salvar su temporada con una semifinal europea o el Porto romperá su maldición en Inglaterra?

Nuestro pronóstico: La localía y el ‘colmillo’ del Forest en esta copa pesarán. Gana el Nottingham 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: abril 15, 2026