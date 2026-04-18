Chivas vs Puebla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Liga MX Clausura 2026 

Liga MX Clausura 2026

¡CON PASO DE CAMPEÓN 🔥🔥🔥!



Con doblete de Bryan González y anotaciones de Ricardo Marín, Brian Gutíerrez y Hugo Camberos, las Chivas le pasaron por encima 5-0 a Puebla para consolidarse en la cima de la tabla.



Con este triunfo el Guadalajara es líder con 34 puntos, mientras… pic.twitter.com/VanFFV3Dz7 — Fulbox (@fulboxOficial) April 19, 2026

La Liga MX entra en su fase decisiva y las Chivas reciben a Puebla este sábado en el Estadio Akron, en un duelo clave para definir la parte alta y baja de la tabla.

El Guadalajara busca asegurar el liderato del torneo, mientras que Puebla pelea por evitar el último lugar en la clasificación.

Chivas, con la mira puesta en el liderato

El equipo dirigido por Gabriel Milito llega con la obligación de responder tras su reciente derrota ante Tigres UANL, un resultado que encendió las alarmas dentro del plantel.

Con 31 puntos, el Rebaño Sagrado depende de sí mismo para terminar como súper líder del Clausura 2026, lo que le permitiría jugar toda la Liguilla en casa.

La consigna es clara: recuperar su mejor versión y evitar cualquier exceso de confianza.

Puebla, en busca de evitar el fondo de la tabla

Por su parte, Puebla atraviesa un momento complicado, acumulando cinco partidos sin victoria en la competición.

El conjunto de La Franja llega con la presión de sumar puntos para no terminar en la última posición de la tabla.

A pesar de su situación, este tipo de partidos pueden representar una oportunidad para cambiar la dinámica y sorprender a uno de los equipos más fuertes del torneo.

Pronóstico Chivas vs Puebla

Se espera un partido dominado por Chivas, con iniciativa ofensiva desde los primeros minutos y buscando imponer condiciones en casa.

Puebla intentará resistir, pero su momento futbolístico podría pesar en el desarrollo del encuentro.

Pronóstico: victoria de Chivas 3-0.

La incógnita será si el Guadalajara confirma su condición de líder o si Puebla logra dar la sorpresa en una de las canchas más complicadas del torneo.

¿Cuál es tu pronóstico para este partido?

Last modified: abril 18, 2026