Atlético San Luis vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡Viernes de fútbol y de definiciones en San Luis Potosí! Este viernes, el Atlético San Luis recibe a los Pumas en el inicio de la Jornada 15 y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto el Atlético como los Pumas saben que el margen de error se acaba, después de este duelo apenas les quedarán dos jornadas más para definir su posición final en la temporada regular.

Para los potosinos, el guión es simple pero dramático: ganar o despedirse del torneo. Vienen con la motivación a tope tras sacarle el empate al bicampeón Toluca, pero hoy no les sirve dividir puntos; necesitan los tres en casa.

Del otro lado llegan los Pumas de Efraín Juárez. El equipo de la UNAM está en un momento dulce: son cuartos con 27 unidades y están a solo un punto del subliderato.

Ojo con este dato: ¡Pumas no ha perdido como visitante en todo el torneo! Con tres victorias y tres empates fuera de CU, los universitarios quieren asaltar el Lastras para amarrar su boleto directo a la Liguilla.

¿Podrá San Luis romper el invicto auriazul o Pumas dará el zarpazo final?

Nuestro pronóstico: La solidez de Pumas como visitante se impondrá. Gana la UNAM 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: abril 17, 2026