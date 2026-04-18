Necaxa vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Liga MX Clausura 2026

Written by: abril 18, 2026 Liga MX Clausura 2026

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Necaxa vs Tigres

¡El cierre del Clausura 2026 está que arde y Aguascalientes lo sabe! Este sábado, los Tigres visitan al Necaxa en un duelo donde ambos quieren dar un paso rumbo a la liguilla. 

Los Rayos saben que de no ganar este sábado prácticamente quedarán elimiandos, mientras que la UANL también sabe que una derrota podría sacarlos de la zona de liguilla cuando faltarían solo dos jornadas.

Los dirigidos por Guido Pizarro vienen de darle un baile al líder Chivas y de sellar su pase a semis en la Concachampions eliminando al Seattle. Con un plantel de miedo, los Tigres quieren sumar el triunfo que les de tranquilidad en la liga.

Por su parte, el Necaxa está herido tras caer ante Querétaro, pero matemáticamente aún hay vida. Los Rayos necesitan que jugadores como Faravelli y Tomás Badaloni salgan inspirados para romper la mala racha en casa, donde ya suman cuatro derrotas. 

¿Podrá el Rayo electrocutar a los felinos o Tigres seguirá su camino triunfal hacia la liguilla?

Nuestro pronóstico: La inercia motivación de Tigres es demasiada. Gana la UANL 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

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