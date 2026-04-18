Cruz Azul vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡La Máquina necesita pitar de nuevo en el Cuauhtémoc! Este sábado, Cruz Azul recibe a los Xolos de Tijuana en un duelo que huele a Liguilla y aquí te dejamos las detalles y nuestro pronóstico.

Tanto la Máquina como los Xolos saben que el margen de error se acaba cuando quedarán apenas dos jornadas para concluir con la temporada regular y ambos quieren la liguilla.

Los de Nicolás Larcamón llegan heridos: tras el empate en el Clásico Joven y la dolorosa eliminación en la Concachampions ante el LAFC, el equipo ha perdido gas en el momento menos oportuno. Son segundos de la tabla, pero la cima se aleja y el orgullo está tocado. ¡Es hoy o nunca para recuperar la confianza!

Del otro lado llega la jauría de Tijuana. Los Xolos vienen de pegarle a Juárez y están a solo un suspiro de meterse al Top 8. Con Kevin Castañeda encendido (ya suma 7 goles en el torneo), la visita sabe que Cruz Azul está vulnerable y buscarán dar la sorpresa en Puebla, una plaza que históricamente se les complica.

¿Podrá la Máquina sacudirse el mal momento o los Xolos morderán fuerte en la Angelópolis?

Nuestro pronóstico: Cruz Azul sacará la casta tras el fracaso de media semana. Gana la Máquina 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: abril 18, 2026