Written by: abril 18, 2026 Liga MX Clausura 2026

Cruz Azul vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Liga MX Clausura 2026

Cruz Azul vs Tijuana

¡La Máquina necesita pitar de nuevo en el Cuauhtémoc! Este sábado, Cruz Azul recibe a los Xolos de Tijuana en un duelo que huele a Liguilla y aquí te dejamos las detalles y nuestro pronóstico.

Tanto la Máquina como los Xolos saben que el margen de error se acaba cuando quedarán apenas dos jornadas para concluir con la temporada regular y ambos quieren la liguilla.

Los de Nicolás Larcamón llegan heridos: tras el empate en el Clásico Joven y la dolorosa eliminación en la Concachampions ante el LAFC, el equipo ha perdido gas en el momento menos oportuno. Son segundos de la tabla, pero la cima se aleja y el orgullo está tocado. ¡Es hoy o nunca para recuperar la confianza!

Del otro lado llega la jauría de Tijuana. Los Xolos vienen de pegarle a Juárez y están a solo un suspiro de meterse al Top 8. Con Kevin Castañeda encendido (ya suma 7 goles en el torneo), la visita sabe que Cruz Azul está vulnerable y buscarán dar la sorpresa en Puebla, una plaza que históricamente se les complica. 

¿Podrá la Máquina sacudirse el mal momento o los Xolos morderán fuerte en la Angelópolis?

Nuestro pronóstico: Cruz Azul sacará la casta tras el fracaso de media semana. Gana la Máquina 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , Last modified: abril 18, 2026
Necaxa vs Tigres Previous Story
Necaxa vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Liga MX Clausura 2026

Related Posts

Necaxa vs Tigres

Necaxa vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Liga MX Clausura 2026

Written by: abril 18, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡El cierre del Clausura 2026 está...

Read More
Atlético San Luis vs Pumas

Atlético San Luis vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Liga MX Clausura 2026

Written by: abril 17, 2026

¡Viernes de fútbol y de definiciones en San Luis Potosí! Este viernes, el Atlético San Luis recibe a los Pumas en el inicio de la...

Read More
LAFC vs Cruz Azul

Cruz Azul vs LAFC EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

Written by: abril 14, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La CONCACAF Champions Cup entra en...

Read More
Toluca vs Atlético San Luis

Toluca vs Atlético San Luis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Liga MX Clausura 2026

Written by: abril 12, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡El cierre de la Jornada 14 se...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *