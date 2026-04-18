Written by: abril 18, 2026 Liga MX Clausura 2026

Monterrey vs Pachuca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Liga MX Clausura 2026 

Monterrey vs Pachuca

¡Última llamada en el Gigante de Acero! Este sábado, los Rayados de Monterrey reciben al Pachuca en una Jornada 15 donde la ‘Pandilla’ se juega el todo por el todo y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Rayados como Tuzos saben que el margen de error se acaba, uno buscando su clasificación y el otro quedarse en las primeras posiciones de la tabla.

La situación en Monterrey es crítica: son treceavos con solo 15 puntos y están a cuatro de la zona de clasificación. Si Rayados no suma de a tres este sábado ante su gente, estaríamos confirmando uno de los fracasos más grandes en la historia reciente del club.

Enfrente llega el Pachuca, un equipo que vive una realidad totalmente distinta. Los Tuzos son terceros con 28 unidades y vienen de golear a Santos. Con el liderato a solo tres puntos de distancia, el equipo de Esteban Solari no piensa tener piedad y buscará hundir definitivamente a los regiomontanos para seguir escalando hacia la cima. 

¿Podrá el orgullo de Rayados salvar la temporada o el Pachuca sentenciará el fracaso de la ‘Pandilla’?

Nuestro pronóstico: La desesperación de Monterrey será su peor enemigo ante unos Tuzos dinámicos. Gana Pachuca 2-1. ¿Cuál es el suyo?

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