Monterrey vs Puebla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Liga MX Clausura 2026

Written by: abril 21, 2026 Liga MX Clausura 2026

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Monterrey vs Puebla

Noche de despedida y reflexión en la Sultana del Norte! Este martes, el Monterrey recibe al Puebla en un partido donde lo único que está en juego es el orgullo y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Monterrey se despide de su afición tras una temporada desastrosa ubicándose en la catorceava posición con 15 puntos, mientras La Franja está dos lugares abajo con 13 unidades también ya eliminado.

Los Rayados de Nico Sánchez confirmaron el fracaso el sábado pasado al caer ante Pachuca y quedar eliminados de toda posibilidad. Para una de las plantillas más caras del país, sumar solo 4 triunfos en 15 juegos es una mancha que solo pueden empezar a borrar ganando ante su gente.

Por el otro lado, el Puebla llega tras una humillación total: fueron aplastados 5-0 por las Chivas. La Franja busca no terminar el torneo en el sótano general, pero visitar el BBVA siempre es una aduana pesada, incluso con unos Rayados heridos. 

¿Podrá Monterrey dar una última alegría a su afición o el Puebla sacará provecho de la crisis regia?

Nuestro pronóstico: Los Rayados sacarán la casta por pura vergüenza deportiva. Gana el Monterrey 3-1. ¿Cuál es el tuyo?

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