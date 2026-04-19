Santos vs Atlas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡El telón de la Jornada 15 se baja en la Comarca Lagunera! Este domingo, Santos recibe al Atlas en un duelo de contrastes y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Guerreros están hundidos en la tabla y su único objetivo es no quedar último, mientras que los Zorros están desesperados por ganar para quedarse en zona de clasificación.

Los Guerreros de Omar Tapia están en el sótano general y eliminados, pero no querrán ser el escalón de su hermano menor. Ojo con Carlos Acevedo y Lucas Di Yorio, quienes intentarán darle una alegría a una afición que ha sufrido este torneo.

Por su parte, el Atlas de Diego Cocca llega octavo y con la liguilla en la mira. La gran duda es: ¿podrán romper la racha? En la era Orlegi, los Zorros nunca han podido ganar en Torreón. Con el regreso de figuras como Aldo Rocha y la peligrosidad del ‘Mudo’ Aguirre (un viejo conocido de la casa), el Atlas busca dar el golpe definitivo.

¿Se impondrá la hermandad o veremos una guerra por los tres puntos?

Nuestro pronóstico: Santos sacará el orgullo en casa y forzará un empate 1-1 que complicaría al Atlas. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: abril 19, 2026