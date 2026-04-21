Querétaro vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

La Liga MX entra en su fase decisiva y el Querétaro FC recibe a Cruz Azul este martes en el Estadio Corregidora, en un partido que puede marcar el rumbo final de ambos equipos en el Clausura 2026.

Mientras los Gallos Blancos buscan aferrarse a una mínima esperanza, la Máquina necesita reaccionar para no complicar su posición en la tabla.

Cruz Azul, bajo presión en el cierre del torneo

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón llega en un momento delicado.

Tras la eliminación en la CONCACAF Champions Cup y el reciente empate ante Club Tijuana, las dudas han comenzado a aparecer, especialmente en el apartado ofensivo.

A pesar de ubicarse en la parte alta de la tabla, Cruz Azul necesita sumar para asegurar su lugar entre los primeros puestos y mantener vivas sus aspiraciones de cara a la Liguilla.

Querétaro, sin presión pero con orgullo

Por su parte, Querétaro llega con una situación completamente distinta.

Prácticamente sin opciones de clasificar, el equipo ha encontrado cierta estabilidad en las últimas jornadas, acumulando cinco partidos sin conocer la derrota.

El empate ante Mazatlán FC dejó sensaciones positivas, y ahora buscarán aprovechar su localía para dar la sorpresa ante uno de los equipos más fuertes del torneo.

Pronóstico Querétaro vs Cruz Azul

Se espera un partido cerrado, donde Cruz Azul intentará imponer condiciones, pero podría encontrarse con un rival ordenado y sin presión.

La clave estará en la capacidad de la Máquina para recuperar su contundencia frente al arco.

Pronóstico: victoria de Cruz Azul 1-0.

La gran incógnita será si el conjunto cementero logra reencontrarse con el gol o si Querétaro consigue extender su racha positiva.

¿Cuál es tu pronóstico para este partido?

Last modified: abril 21, 2026