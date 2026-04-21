Pumas vs Juárez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡Duelo de vida o muerte en el Olímpico Universitario! Este martes, los Pumas reciben a Juárez en una Jornada 16 que define el futuro de ambos y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La UNAM quiere seguir en la lucha por el subliderato tras una temporada sumamente buena, mientras que para los Bravos el objetivo es no quedar eliminado en esta jornada.

Los Pumas de Efraín Juárez está firmando una temporada de ensueño: son terceros generales y vienen de pegarle al San Luis, pero ojo, que tendrán una prueba de fuego. No contarán con su muralla, Keylor Navas, ni con su motor en el medio campo, Adalberto Carrasquillo, ambos suspendidos por amarillas.

Del otro lado llegan los Bravos de Juárez. El equipo fronterizo está contra las cuerdas tras perder ante León y sumar cuatro juegos sin ganar. Saben que si no sacan los tres puntos de CU, la temporada se acabó para ellos.

¿Podrá el plantel de Pumas suplir a sus figuras internacionales o Juárez aprovechará las ausencias para dar la sorpresa y seguir con vida?

Nuestro pronóstico: La UNAM sufrirá por las bajas, pero la inercia ganadora y el peso de CU les darán el triunfo. Gana Pumas 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: abril 21, 2026