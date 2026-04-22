Real Oviedo vs Villarreal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 32 LaLiga 2025-26

Written by: abril 22, 2026 Liga MX Clausura 2026

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Real Oviedo vs Villarreal

¡El milagro de la salvación se pone a prueba en el Carlos Tartiere! Este jueves, el Real Oviedo recibe al Villarreal en una batalla donde el honor se mide ante la élite y aqui te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El Oviedo ha venido con paso ascendente soñando con la salvación, pero no tienen margen de error, mientras que el Submarino Amarillo quiere consolidarse en la tercera posición.

El Oviedo de Guillermo Almada ha despertado en el momento más crítico: vienen de pegarle al Sevilla y de golear 3-0 al Celta con un Fede Viñas que está imparable. Los asturianos son últimos, pero han ganado tres de sus últimos cuatro juegos y la afición cree más que nunca en la permanencia.

Pero no será fácil, porque enfrente está el Villarreal de Marcelino. El ‘Submarino Amarillo’ es tercero de España y busca asegurar su segunda clasificación consecutiva a Champions, algo histórico para el club. Vienen de ganar en San Mamés con goles de Sergi Cardona y Alfon González, demostrando que son un equipo clínico y ordenado. 

¿Podrá la garra del Oviedo frenar al tercer mejor equipo de LaLiga o el Villarreal hundirá las esperanzas asturianas?

Nuestro pronóstico: El Oviedo dará batalla por su gente, pero la calidad del Submarino Amarillo pesará al final. Gana el Villarreal 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , , Last modified: abril 22, 2026
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