Real Madrid vs Alavés EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 32 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

La La Liga presenta un duelo de contrastes este martes. El Real Madrid recibe al Alavés en el Santiago Bernabéu, en un partido donde los objetivos de ambos equipos son completamente distintos.

Mientras los merengues buscan cerrar la temporada con dignidad, el Alavés pelea por mantenerse fuera de la zona de descenso.

Real Madrid, a cerrar con orgullo en casa

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa vive un cierre de campaña agridulce.

A pesar de ocupar la segunda posición, la distancia con el FC Barcelona y la eliminación en la UEFA Champions League han dejado un sabor de oportunidad perdida.

Además, el futuro del banquillo añade un elemento emocional extra, ya que este podría ser uno de los últimos compromisos bajo la actual dirección técnica.

Sin embargo, el Real Madrid en casa suele ser un rival extremadamente sólido, lo que lo convierte en favorito.

Alavés, urgido de puntos para la salvación

Por su parte, el Alavés de Quique Sánchez Flores llega con la necesidad de sumar puntos para evitar caer en puestos de descenso.

Ubicados en la parte baja de la tabla, los ‘Babazorros’ saben que cualquier punto puede ser decisivo en la recta final del campeonato.

El reciente empate ante la Real Sociedad dejó buenas sensaciones, especialmente en ataque, lo que podría ser clave para competir en un escenario complicado.

Pronóstico Real Madrid vs Alavés

Se espera un partido en el que el Real Madrid tome la iniciativa desde el inicio, buscando imponer su jerarquía y aprovechar su localía.

El Alavés intentará resistir y aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe.

Pronóstico: victoria del Real Madrid 3-1.

La incógnita será si el conjunto blanco logra cerrar con una buena actuación o si el Alavés consigue dar la sorpresa en su lucha por la permanencia.

¿Cuál es tu pronóstico para este partido?

Last modified: abril 20, 2026