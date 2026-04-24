Getafe vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 33 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

La La Liga entra en su fase más decisiva y el Getafe CF recibe al FC Barcelona este sábado en el Coliseum Alfonso Pérez, en un partido que puede marcar el rumbo definitivo del campeonato.

Mientras el Getafe sueña con meterse en puestos europeos, el Barcelona está a un paso de asegurar el título.

Getafe, un rival incómodo en casa

El equipo dirigido por José Bordalás llega en un gran momento tras una victoria clave ante la Real Sociedad.

Los azulones se han caracterizado por ser un equipo sólido defensivamente, especialmente en casa, donde suelen complicar a cualquier rival.

Con aspiraciones europeas todavía vivas, el Getafe sabe que sumar ante el líder sería un golpe de autoridad.

Barcelona, con paso firme hacia el título

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick atraviesa un momento espectacular.

Los culés llegan con una racha de victorias consecutivas que los mantiene como líderes indiscutibles del torneo.

El reciente triunfo ante el RC Celta de Vigo, con protagonismo de Lamine Yamal, reafirma su condición de favorito para levantar el trofeo.

Pronóstico Getafe vs Barcelona

Se espera un partido muy disputado, con pocos espacios y mucha intensidad táctica.

El Getafe intentará imponer su estilo físico, mientras que el Barcelona buscará controlar el balón y aprovechar su calidad ofensiva.

Pronóstico: victoria del Barcelona 2-1.

La gran incógnita será si el conjunto blaugrana logra dar el paso definitivo hacia el título o si el Getafe consigue frenar al líder en uno de los escenarios más complicados de la liga.

¿Cuál es tu pronóstico para este partido?

Last modified: abril 24, 2026