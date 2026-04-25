Pachuca vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡LA UNAM QUIERE EL LIDERATO GENERAL 🔥🔥🔥!



Aprovechando la expulsión de Brian García apenas a los 6 minutos, los Pumas dieron un golpe de autoridad venciendo 2-0 a Pachuca en el Hidalgo con goles de Uriel Antuna y Robert Morales.



Con este triunfo los Pumas se colocaron… pic.twitter.com/i00uuJQaaw — Fulbox (@fulboxOficial) April 26, 2026

La Liga MX llega a su última jornada con un duelo clave en la parte alta de la tabla. El CF Pachuca recibe a los Pumas UNAM este sábado en el Estadio Hidalgo, en un partido que definirá posiciones clave rumbo a la Liguilla del Clausura 2026.

Ambos equipos tienen mucho en juego: el ganador asegurará, como mínimo, el segundo lugar general.

Pachuca, fuerte en casa y con cuentas pendientes

El equipo dirigido por Esteban Solari llega con la necesidad de reaccionar tras su reciente derrota ante Club Tijuana.

Ubicados en la tercera posición, los Tuzos saben que una victoria les permitiría arrebatarle el subliderato a su rival directo.

Además, el Hidalgo suele ser un escenario complicado para cualquier visitante, y Pachuca buscará hacer valer su localía.

En ataque, la referencia será Salomón Rondón, quien ha sido clave en el funcionamiento ofensivo del equipo.

Pumas, invictos fuera y con confianza total

Por su parte, los Pumas de Efraín Juárez llegan en gran forma.

Tras remontar de manera espectacular ante FC Juárez, el equipo universitario mantiene una racha positiva que lo tiene como sublíder del torneo.

Uno de los factores determinantes ha sido la solidez defensiva liderada por Keylor Navas, quien se ha convertido en un pilar bajo los tres palos.

Además, su invicto como visitante refuerza su candidatura para competir por los primeros lugares.

Claves del partido

Localía vs solidez visitante: Pachuca buscará imponer condiciones, pero Pumas ha demostrado gran rendimiento fuera de casa.

Pachuca buscará imponer condiciones, pero Pumas ha demostrado gran rendimiento fuera de casa. Duelo individual clave: la contundencia de Rondón frente a la seguridad de Keylor Navas.

la contundencia de Rondón frente a la seguridad de Keylor Navas. Motivación: ambos equipos pelean directamente por el subliderato, lo que asegura intensidad máxima.

Pronóstico Pachuca vs Pumas

Se espera un partido abierto, con ambos equipos buscando la victoria desde el inicio.

Las condiciones apuntan a un duelo con goles y emociones constantes.

Pronóstico: empate 2-2.

La gran incógnita será qué equipo logra imponer su estilo en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

¿Quién se queda con el subliderato? ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: abril 25, 2026