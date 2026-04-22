Necaxa vs Chivas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡El liderato general está en juego en Aguascalientes! Este miércoles, las Chivas visitan al Necaxa en una Jornada 16 que podría dejar al Rebaño como el amo absoluto de la fase regular y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El Guadalajara ha tenido una temporada histórica que podría asegurarles el liderato a falta de una jornada, mientras que del lado de los Rayos el no ganar este miércoles significaría quedar eliminado.

El Guadalajara de Gabriel Milito llega encendido tras aplastar 5-0 al Puebla; tienen el boleto a Liguilla en la bolsa, pero saben que con Pachuca y Pumas pisándoles los talones, no hay margen para el error si quieren cerrar todas las llaves en casa.

Ojo con la ‘Hormiga’ González, que saldrá con una misión especial: anotar para consolidarse como el máximo goleador del torneo.

Del otro lado, el Necaxa está prácticamente fuera, pero jugar sin presión los hace peligrosos. Los Rayos quieren echarle a perder la fiesta al líder y demostrar que en el Victoria ellos mandan.

¿Podrá Chivas sentenciar la cima o el Rayo dará la campanada que mantenga su velita encendida?

Nuestro pronóstico: Chivas impondrá su jerarquía. Gana el Rebaño 2-1 con gol de la Hormiga. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: abril 22, 2026