Tigres vs Mazatlán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Liga MX Clausura 2026

Written by: abril 25, 2026 Liga MX Clausura 2026

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Tigres vs Mazatlán

¡Todo se define en San Nicolás de los Garza! Este sábado, los Tigres reciben al Mazatlán en una última jornada donde los Regios se juegan la vida y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Mientras uno se juega la clasificación a la liguilla, el otro está ante el último partido de su historia, pero ambos quieren cerrar la temporada con victoria.

El equipo de Guido Pizarro llega en la octava posición con 22 puntos; saben que un triunfo los mete directo a la fiesta grande, pero cualquier otro resultado los deja a merced de lo que hagan los demás y podría significar un fracaso histórico. Vienen de un amargo 0-0 ante Atlas y la afición en el Volcán no aceptará menos que los tres puntos.

Pero ojo con el Mazatlán. Los Cañoneros cierran su capítulo en el fútbol mexicano y vienen de dar un partidazo tras vencer 4-3 al Toluca. No tienen presión, juegan por el orgullo y quieren despedirse con una victoria que le eche a perder el torneo a uno de los gigantes. 

¿Podrá Tigres domar la presión o Mazatlán dará la sorpresa final?

Nuestro pronóstico: Los nervios le pesarán a los felinos y Mazatlán rescatará un empate 1-1 que pondrá a sufrir a todo Nuevo León. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , Last modified: abril 25, 2026
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