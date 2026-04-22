Written by: abril 22, 2026 Liga MX Clausura 2026

Tijuana vs Pachuca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Liga MX Clausura 2026

Tijuana vs Pachuca

¡El Mictlán se prepara para una batalla definitiva! Este miércoles, los Xolos reciben al Pachuca en una Jornada 16 que empieza a definir la liguilla y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tijuana no tiene margen de error, es décimo a 3 puntos de la zona de clasificación, por lo que de no ganar prácticamente se despedirían del torneo, mientras que Tuzos es sublíder todavía luchando por la cima.

Tijuana llega en plan ascendente: le sacaron el empate al Cruz Azul y vienen de pegarle a Juárez; la mano de su técnico se nota en una zaga liderada por Porozo y Gómez que se ha vuelto un auténtico muro.

Pero mucho ojo, porque enfrente tienen a los Tuzos del Pachuca, que hoy por hoy son el equipo con más pegada de la liga. Vienen de golear al Monterrey de visita y suman tres victorias consecutivas. Con la velocidad de Kenedy e Idrissi por las bandas, el Pachuca busca silenciar la frontera.

¿Pesará el pasto sintético del Caliente o los Tuzos seguirán con su racha goleadora?

Mi pronóstico: Dos estilos que se neutralizan. Un movido empate 2-2. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: abril 22, 2026
Atlas vs Tigres Previous Story
Atlas vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Liga MX Clausura 2026
Necaxa vs Chivas Next Story
Necaxa vs Chivas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Liga MX Clausura 2026

Related Posts

Necaxa vs Chivas

Necaxa vs Chivas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Liga MX Clausura 2026

Written by: abril 22, 2026

NECAXA VS CHIVAS Y ATLAS VS TIGRES EN VIVO LIGA MX #CHIVAS #ATLAS #LIGAMX #TIOFUTBOLERO #NECAXA #ENVIVO #TIGREShttps://t.co/RQSAcHLSDV...

Read More
Atlas vs Tigres

Atlas vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Liga MX Clausura 2026

Written by: abril 22, 2026

NECAXA VS CHIVAS Y ATLAS VS TIGRES EN VIVO LIGA MX #CHIVAS #ATLAS #LIGAMX #TIOFUTBOLERO #NECAXA #ENVIVO #TIGREShttps://t.co/RQSAcHLSDV...

Read More
Atlético San Luis vs Santos

Atlético San Luis vs Santos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Liga MX Clausura 2026

Written by: abril 21, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de orgullo y artillería...

Read More
León vs América

León vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Liga MX Clausura 2026

Written by: abril 21, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Liga MX entra en su momento más...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *