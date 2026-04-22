Tijuana vs Pachuca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡El Mictlán se prepara para una batalla definitiva! Este miércoles, los Xolos reciben al Pachuca en una Jornada 16 que empieza a definir la liguilla y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tijuana no tiene margen de error, es décimo a 3 puntos de la zona de clasificación, por lo que de no ganar prácticamente se despedirían del torneo, mientras que Tuzos es sublíder todavía luchando por la cima.

Tijuana llega en plan ascendente: le sacaron el empate al Cruz Azul y vienen de pegarle a Juárez; la mano de su técnico se nota en una zaga liderada por Porozo y Gómez que se ha vuelto un auténtico muro.

Pero mucho ojo, porque enfrente tienen a los Tuzos del Pachuca, que hoy por hoy son el equipo con más pegada de la liga. Vienen de golear al Monterrey de visita y suman tres victorias consecutivas. Con la velocidad de Kenedy e Idrissi por las bandas, el Pachuca busca silenciar la frontera.

¿Pesará el pasto sintético del Caliente o los Tuzos seguirán con su racha goleadora?

Mi pronóstico: Dos estilos que se neutralizan. Un movido empate 2-2. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: abril 22, 2026