David Benavidez vs Zurdo Ramírez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Boxeo 2026

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¡Damas y caballeros, el mundo del boxeo se detiene! Olviden las especulaciones y los retos en redes sociales; este sábado, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, la teoría se acaba y empieza la acción. David ‘El Monstruo’ Benavidez sube a las 200 libras para desafiar al monarca de la división, el ‘Zurdo’ Ramírez, en una batalla por los cinturones crucero de la AMB y la OMB.

Es México contra México por la supremacía absoluta, saben que una victoria podría cambiarles su historia, mientras que una derrota significaría un golpe durísimo para sus carreras

La narrativa es fascinante. Por un lado, tenemos a un Benavidez que, cansado de esperar a Canelo, ha decidido invadir el peso crucero. Su velocidad de manos es algo que esta categoría simplemente no ha visto; viene de demoler a Anthony Yarde y llega con el hambre de convertirse en campeón de tres divisiones. Los expertos como Rey Beltrán aseguran que su precisión será demasiado para el sinaloense.

Pero cuidado, porque el ‘Zurdo’ Ramírez no es ningún escalón. Es un peso crucero natural, con cinco peleas ya en esta división y una ventaja de alcance que sabe utilizar a la perfección. Ramírez viene de unificar títulos ante Billam-Smith y defender ante un pegador como Dorticos. Para analistas como Sergio Mora y Shawn Porter, la clave para el Zurdo será imponer su tamaño físico y obligar a Benavidez a una pelea de desgaste en las cuerdas.

¿Podrá el volumen de golpes del ‘Monstruo’ romper la guardia de un campeón más grande, o la experiencia del ‘Zurdo’ en las 200 libras será el muro donde termine el invicto de Benavidez?

Nuestro pronóstico: Benavidez es un espécimen diferente. Su velocidad será el factor X y creo que terminará deteniendo al Zurdo en los rounds de campeonato por la vía del TKO.

Last modified: mayo 2, 2026