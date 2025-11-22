David Benavidez vs Anthony Yarde EN VIVO Hora y Canal Por Internet Pelea Box 2025

Box

El día de pelea ha llegado. Este sábado 22 de noviembre, el campeón semipesado del CMB, David Benavidez (30-0, 24 KOs), defenderá por primera vez su título ante el explosivo británico Anthony Yarde (27-3, 24 KOs), en uno de los combates más esperados del año. Dos estilos, dos filosofías y un solo cinturón en juego en Riad, Arabia Saudita.

🔥 Los Protagonistas

🇺🇸🇲🇽 David Benavidez – “El Monstruo Mexicano”

Récord: 30-0 (24 KOs)

30-0 (24 KOs) Edad: 28

28 Origen: Phoenix, Arizona

Phoenix, Arizona Estilo: Presión constante, volumen de golpes, gran resistencia

Benavidez se ha ganado su apodo a través de actuaciones dominantes. Sin enfrentarse aún a Canelo Álvarez —pelea rechazada anteriormente por el tapatío—, ha derrotado a todos los nombres importantes en las 168 libras, incluyendo su reciente exhibición ante David Morrell, donde ganó con autoridad durante 12 asaltos.

Ahora como campeón absoluto del CMB en semipesado, Benavidez busca consolidarse como una fuerza devastadora en su nuevo peso. Su plan será claro: ritmo, presión, jab, combinaciones pesadas y desgaste progresivo.

Claves de Benavidez para ganar

Usar el jab de izquierda para romper los desplazamientos laterales de Yarde.

para romper los desplazamientos laterales de Yarde. Mantener un ritmo alto para obligar al británico a bajar la guardia con el paso de los asaltos.

Aprovechar los espacios en la defensa de Yarde para conectar el derechazo al rostro .

. Buscar combinaciones explosivas cuando Yarde esté cansado y tenga las manos más bajas.

🇬🇧 Anthony Yarde – El Golpe que Cambia Todo

Récord: 27-3 (24 KOs)

27-3 (24 KOs) Edad: 34

34 Origen: Londres

Londres Estilo: Explosividad, potencia, precisión

Yarde es uno de los pegadores más temibles de la división. Su derrota por TKO ante Artur Beterbiev en 2023 fue una batalla memorable, pero desde entonces ha encadenado cuatro victorias consecutivas que lo trajeron de regreso a la élite.

Esta podría ser su última gran oportunidad por un título mundial, y sabe que no puede permitirse errores.

Claves de Yarde para ganar

Necesita intercambiar golpes con Benavidez para tener posibilidades: un riesgo altísimo, pero necesario.

con Benavidez para tener posibilidades: un riesgo altísimo, pero necesario. Debe conectar un golpe preciso y contundente que cambie el guion de la pelea.

Mantenerse en movimiento y conservar energía, algo difícil ante la presión constante de Benavidez.

Debe ganar respeto temprano con su potencia para evitar que Benavidez lo arrolle con volumen.

🧠 Análisis del combate

Este duelo se define por dos palabras: presión vs explosividad.

Benavidez domina los combates largos. Su cardio, ritmo y agresividad lo vuelven una máquina que quiebra a sus rivales.

domina los combates largos. Su cardio, ritmo y agresividad lo vuelven una máquina que quiebra a sus rivales. Yarde es más peligroso en los primeros asaltos, cuando su velocidad y precisión están intactas. Un golpe limpio podría cambiarlo todo.

es más peligroso en los primeros asaltos, cuando su velocidad y precisión están intactas. Un golpe limpio podría cambiarlo todo. El desgaste será clave: cuanto más se alargue la pelea, más se inclina a favor de Benavidez.

Si Yarde no logra frenarlo temprano, todo indica que terminará arrinconado y superado por volumen.

📺 Cuándo / Dónde / Cómo verla

Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025

Sábado 22 de noviembre de 2025 Lugar: ANB Arena, Riad, Arabia Saudita

ANB Arena, Riad, Arabia Saudita TV / Streaming: DAZN Pay-Per-View

Rounds: 12 (título semipesado CMB)

🔮 Pronóstico final: Benavidez vence por TKO entre los asaltos 8 y 10

Yarde tiene poder suficiente para complicar a cualquiera, pero necesitará una actuación perfecta… y aun así, podría no bastar.

La combinación de resistencia, ritmo y precisión de Benavidez debería imponerse en la segunda mitad del combate.

Predicción final: David Benavidez por TKO (R8-R10) o decisión amplia.

Last modified: noviembre 22, 2025