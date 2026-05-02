Tigres vs Chivas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡LAS AUSENCIAS PESARON 😱😱😱!



Las múltiples ausencias de las Chivas les terminaron pasando factura siendo vencidos 3-1 por los Tigres en el Volcán en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026.



Ricardo Marín puso al frente al Guadalajara a los 11 minutos, pero Jesús… pic.twitter.com/8KtGjJNb1v — Fulbox (@fulboxOficial) May 3, 2026

La Liga MX entra en su fase más emocionante con el inicio de la Liguilla. Este sábado, el Estadio Universitario será el escenario del duelo de ida entre Tigres UANL y Club Deportivo Guadalajara, en unos Cuartos de Final que prometen intensidad total.

Aunque el enfrentamiento pone cara a cara al séptimo lugar contra el sublíder, en la cancha se anticipa una serie mucho más equilibrada de lo que dicta la tabla.

Tigres, en su mejor momento del torneo

El conjunto felino llega encendido al arranque de la Liguilla.

Los dirigidos por Guido Pizarro vienen de golear a Mazatlán FC y de dar un golpe de autoridad en la CONCACAF Champions Cup tras imponerse a Nashville SC.

Con figuras como Ángel Correa, el equipo regiomontano buscará aprovechar su localía y la fortaleza del “Volcán” para tomar ventaja en la serie.

Chivas, entre bajas y resiliencia

Por su parte, las Chivas dirigidas por Gabriel Milito llegan con un panorama complicado.

A pesar de haber terminado como sublíderes, el Rebaño afronta este compromiso con múltiples ausencias importantes, lo que obligará a replantear su esquema.

El reto será mantener el orden defensivo y resistir la presión en una de las canchas más difíciles del país.

Claves del partido

Localía: Tigres suele hacerse muy fuerte en el Universitario.

Tigres suele hacerse muy fuerte en el Universitario. Bajas de Chivas: podrían condicionar el planteamiento del partido.

podrían condicionar el planteamiento del partido. Momento anímico: los felinos llegan con mayor confianza.

Pronóstico Tigres vs Chivas

Se espera un partido donde Tigres imponga condiciones desde el inicio, aprovechando su ritmo y profundidad ofensiva.

Chivas intentará resistir, pero las circunstancias podrían jugar en su contra.

Pronóstico: victoria de Tigres 2-0.

Un resultado que pondría a los regiomontanos en una posición muy favorable de cara al partido de vuelta.

¿Podrá Chivas resistir en el Volcán o Tigres encaminará la serie desde la ida? ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: mayo 2, 2026