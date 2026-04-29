LAFC vs Toluca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

La CONCACAF Champions Cup entra en su fase más intensa y Los Ángeles se prepara para una noche de alto voltaje. Este miércoles, el BMO Stadium será el escenario del duelo entre Los Angeles FC y el Deportivo Toluca FC, en la ida de semifinales.

Dos equipos con aspiraciones claras al título y con planteles diseñados para competir al máximo nivel.

LAFC, fortaleza en casa y confianza en la MLS

El conjunto angelino, dirigido por Marc Dos Santos, llega motivado tras eliminar con autoridad a Cruz Azul en la ronda anterior.

Además, su presente en la Major League Soccer es sólido, peleando en la parte alta de la tabla. Su más reciente victoria como visitante ante Minnesota United FC refuerza su buen momento.

Jugadores como David Martínez han sido clave en momentos determinantes, aportando gol y desequilibrio.

Toluca, el equipo más encendido del torneo

Del otro lado, el Deportivo Toluca FC llega como uno de los grandes favoritos.

El equipo comandado por Antonio Mohamed viene de aplastar al LA Galaxy con un contundente global de 7-2, dejando claro su poder ofensivo.

Además, los Diablos Rojos mantienen un gran ritmo competitivo tras golear a Club León en la Liga MX, asegurando su lugar en la Liguilla.

Con plantel completo, Toluca buscará aprovechar cualquier oportunidad para marcar como visitante, un factor clave en la eliminatoria.

Claves del partido

Localía vs momento: LAFC se hace fuerte en casa, pero Toluca llega encendido.

LAFC se hace fuerte en casa, pero Toluca llega encendido. Gol de visitante: puede ser determinante para la vuelta en México.

puede ser determinante para la vuelta en México. Estilos ofensivos: ambos equipos priorizan el ataque, lo que promete un partido abierto.

Pronóstico LAFC vs Toluca

Todo apunta a un encuentro dinámico, con ritmo alto y opciones en ambas porterías.

LAFC podría aprovechar su condición de local para dar el primer golpe, aunque la serie seguirá abierta.

Pronóstico: victoria de LAFC 2-1.

Last modified: abril 29, 2026