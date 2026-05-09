Written by: mayo 9, 2026 Liga MX Clausura 2026

Cruz Azul vs Atlas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Liga MX Clausura 2026

Cruz Azul vs Atlas

¡Se define el boleto en Puebla! Este sábado por la noche, el Estadio Cuauhtémoc será testigo del desenlace entre Cruz Azul y Atlas FC en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX. Con un vibrante 3-2 en la ida, La Máquina llega con ventaja y el panorama a su favor para meterse a semifinales.

El equipo cementero ha convertido su casa en una auténtica fortaleza durante el torneo, sumando seis triunfos como local, y además cuenta con el respaldo de su posición en la tabla, lo que le permite incluso avanzar perdiendo por un gol. Ese colchón le da margen para manejar los tiempos del partido y jugar con la desesperación del rival.

Del otro lado, el Atlas llega contra las cuerdas. Los Rojinegros no solo arrastran números irregulares como visitantes —apenas tres victorias en fase regular—, sino que están obligados a ganar por al menos dos goles para darle la vuelta a la serie. No les alcanza con igualar el global; necesitan salir a proponer desde el primer minuto, asumir riesgos y buscar un gol tempranero que cambie la dinámica del encuentro.

El guion del partido parece claro: un Cruz Azul más calculador, esperando el momento para golpear, contra un Atlas obligado a abrirse y dejar espacios. Esa tensión entre urgencia y control puede definir el destino de la eliminatoria.

Nuestro pronóstico: Atlas saldrá con todo, pero esa necesidad le puede jugar en contra. Cruz Azul aprovechará los espacios y sentenciará la serie. Victoria celeste 2-1 y boleto a semifinales. ¿Cuál es el tuyo?

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