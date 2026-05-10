Pumas vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡Ciudad Universitaria está lista para otra noche histórica! Este domingo, el Estadio Olímpico Universitario será el escenario del capítulo definitivo entre Pumas y América en la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 Liga MX.

Después de un espectacular 3-3 en la ida lleno de goles, polémicas y emociones, la serie llega completamente abierta, aunque con una ligera ventaja para los universitarios gracias a su mejor posición en la tabla general. Eso significa que el empate global le da el boleto a semifinales a Pumas, dejando toda la presión sobre el América.

Pumas llega con ventaja y plantel completo

El equipo de Efraín Juárez tiene el escenario ideal para manejar la eliminatoria. Más allá del empate en el global, los universitarios llegan prácticamente con plantel completo y con la confianza de haber demostrado en la ida que pueden hacerle daño constantemente a la defensa azulcrema.

La presencia de Keylor Navas ha sido fundamental para darle seguridad al equipo en momentos clave, mientras que la velocidad de Uriel Antuna puede convertirse en un arma letal en transición.

Pumas sabe perfectamente que el partido puede acomodarse a su favor conforme avance el reloj. Cada minuto sin recibir gol aumentará la desesperación de las Águilas.

América llega golpeado y lleno de bajas

La realidad del Club América es mucho más complicada. El conjunto de André Jardine llega a Ciudad Universitaria con una crisis importante en defensa y múltiples ausencias que han encendido las alarmas en Coapa.

Las bajas de jugadores clave como Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Cristian Borja y posiblemente Sebastián Cáceres dejan a las Águilas extremadamente vulnerables en la zona baja.

El América está obligado a ganar sí o sí. No hay margen para especular y eso podría provocar un partido mucho más abierto de lo habitual, especialmente si Pumas encuentra espacios al contragolpe.

Claves del partido: presión azulcrema y velocidad universitaria

Todo apunta a que América intentará tomar el control desde el arranque buscando imponer jerarquía y experiencia, mientras que Pumas apostará por un bloque ordenado y ataques rápidos aprovechando las necesidades del rival.

La intensidad emocional será altísima. Un gol tempranero puede cambiar completamente la dinámica de la serie y obligar a uno de los dos equipos a modificar por completo su planteamiento táctico.

Pronóstico Pumas vs América

Se espera un Clásico Capitalino lleno de tensión, emociones y espacios en defensa. América tiene la obligación de arriesgar, pero las bajas podrían terminar siendo demasiado peso en una eliminatoria tan exigente.

Nuestro pronóstico: América propondrá y tendrá momentos importantes, pero Pumas aprovechará los espacios para liquidar la serie en el momento justo. Victoria universitaria 2-1 y boleto a semifinales del Clausura 2026. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 10, 2026