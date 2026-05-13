Cruz Azul vs Chivas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡NADA PARA NADIE EN EL AZTECA 🔥🔥🔥!



En un partido sumamente emocionante, el Cruz Azul y las Chivas firmaron un 2-2 en la ida de las semifinales del Clausura 2026 dejando todo abierto para la vuelta del sábado en Guadalajara.



Santiago Sandoval abrió el marcador al 28, pero… pic.twitter.com/rkjflrHOQT — Fulbox (@fulboxOficial) May 14, 2026

La Liga MX entra en territorio sagrado. Este miércoles, el Cruz Azul recibe a las Club Deportivo Guadalajara en el Estadio Azteca para disputar el primer capítulo de unas semifinales que prometen emociones, tensión y un ambiente espectacular en la capital del país.

Dos históricos del fútbol mexicano llegan encendidos, convencidos de que este puede ser el torneo que termine con años de presión y los devuelva a la gloria. La Máquina quiere imponer su fortaleza en casa, mientras que el Rebaño busca demostrar que tiene el carácter suficiente para sobrevivir a cualquier escenario.

Cruz Azul llega en su mejor momento del torneo

El conjunto celeste atraviesa probablemente su etapa más sólida de toda la temporada. Después de eliminar al Atlas con un contundente global de 4-2, el equipo mostró equilibrio, contundencia ofensiva y una defensa cada vez más difícil de vulnerar.

El trabajo colectivo empieza a rendir frutos y el Azteca se ha convertido nuevamente en un escenario muy complicado para los rivales. Además, Cruz Azul ya sabe lo que es derrotar a Chivas este semestre; en la fase regular se impusieron 2-1 gracias a las anotaciones de Gabriel Fernández y Carlos Rodríguez.

Ese antecedente fortalece la confianza de un equipo que parece haber encontrado finalmente estabilidad en el momento más importante del campeonato.

Chivas llega con carácter y ventaja reglamentaria

Del otro lado aparece un Club Deportivo Guadalajara que viene de sobrevivir a una auténtica batalla frente a Tigres. El empate global 3-3 dejó una serie dramática donde el conjunto rojiblanco avanzó gracias a su mejor posición en la tabla general.

El equipo dirigido por Gabriel Milito ha demostrado personalidad en escenarios de máxima presión y sabe perfectamente que el reglamento juega a su favor si la eliminatoria termina igualada.

La intensidad, el ritmo y la capacidad de competir bajo presión han sido algunas de las principales fortalezas del Guadalajara en esta Liguilla, convirtiéndolos en un rival extremadamente incómodo para cualquiera.

Duelo táctico: eficacia celeste contra intensidad rojiblanca

La semifinal presenta un choque de estilos muy atractivo. Cruz Azul parece más estructurado tácticamente y ha mostrado mayor equilibrio defensivo, mientras que Chivas apuesta por el dinamismo, la presión alta y la velocidad en transición.

La clave del encuentro probablemente estará en quién logre imponer el ritmo desde el inicio. La Máquina intentará aprovechar la localía y generar una ventaja importante antes de viajar a Guadalajara, mientras que el Rebaño sabe que salir vivo del Azteca puede cambiar completamente la serie.

También será fundamental el manejo emocional, porque ambos equipos cargan con una enorme presión histórica cada vez que pisan estas instancias.

Pronóstico Cruz Azul vs Chivas

Se espera una semifinal muy cerrada, intensa y con momentos de mucha tensión. Cruz Azul llega ligeramente mejor en lo futbolístico y tendrá el respaldo de su gente, pero Chivas ya demostró que sabe sobrevivir en escenarios límite.

Nuestro pronóstico:

Cruz Azul 2-1 Chivas

La Máquina aprovechará su localía para tomar ventaja en la ida, aunque dejará completamente abierta la eliminatoria rumbo al partido definitivo en Guadalajara.

Last modified: mayo 13, 2026