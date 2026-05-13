Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 36 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu en medio de una tormenta deportiva y emocional. Este jueves, los merengues reciben al Real Oviedo en la jornada 36 de LaLiga, en un duelo donde el orgullo será el principal protagonista.

Mientras el Madrid intenta cerrar una temporada decepcionante con algo de dignidad frente a su afición, el Oviedo llega ya condenado matemáticamente al descenso y buscando despedirse de Primera División dejando una mejor imagen.

Real Madrid intenta sanar heridas tras perder LaLiga

La derrota en el Clásico frente al Barcelona terminó siendo el golpe definitivo para el equipo de Álvaro Arbeloa. El 2-0 sufrido ante su máximo rival no solo acabó con las últimas esperanzas matemáticas del título, sino que además permitió ver al Barça celebrando el campeonato prácticamente frente a ellos.

La presión en Chamartín vuelve a dispararse. El Madrid cerrará otra campaña sin títulos importantes y las dudas alrededor del proyecto siguen creciendo.

A pesar de haber marcado 70 goles en la temporada, los problemas defensivos han condenado a los blancos en los partidos clave. Sin embargo, el Bernabéu sigue siendo una fortaleza: los merengues han ganado 14 de sus 17 partidos como locales en esta Liga.

Ahora, la obligación es clara: regalarle una victoria convincente a su afición y limpiar un poco la imagen tras semanas muy complicadas.

Real Oviedo llega descendido y golpeado

El panorama para el Real Oviedo es todavía más doloroso. El empate entre Rayo Vallecano y Girona terminó sentenciando matemáticamente el descenso del conjunto asturiano, que jugará la próxima temporada en Segunda División.

El proyecto nunca logró encontrar estabilidad y los números reflejan perfectamente el desastre: apenas seis victorias en toda la temporada y solo 26 goles anotados.

Además, el técnico Guillermo Almada llega muy condicionado por bajas importantes derivadas de suspensiones, haciendo todavía más complicada la visita al Santiago Bernabéu.

Sin presión competitiva real, el Oviedo intentará al menos competir con dignidad y evitar una despedida dolorosa ante uno de los gigantes del fútbol europeo.

El Bernabéu busca una reacción merengue

El ambiente en Madrid será extraño. Por un lado, existe frustración total por la temporada; por el otro, la afición espera una reacción de orgullo por parte de sus jugadores.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron, el Real Madrid se impuso cómodamente por 3-0, y aunque el contexto ahora es diferente, los blancos siguen teniendo una enorme superioridad individual sobre el papel.

La gran incógnita será descubrir qué versión emocional presenta el Madrid después del golpe anímico sufrido en el Clásico.

Claves tácticas del partido

Todo apunta a un partido donde el Real Madrid monopolizará la posesión desde el inicio. Los blancos intentarán atacar constantemente ante un Oviedo que probablemente apostará por resistir con líneas bajas y evitar una goleada.

El problema para los visitantes es que sus limitaciones ofensivas han sido evidentes durante toda la temporada, por lo que generar peligro en el Bernabéu parece una tarea extremadamente complicada.

El talento individual del conjunto merengue podría terminar marcando diferencias incluso en un partido poco brillante.

Pronóstico Real Madrid vs Real Oviedo

El contexto emocional no favorece al Madrid, pero la diferencia de calidad entre ambos planteles sigue siendo demasiado amplia.

Aunque probablemente no será una exhibición espectacular, los blancos deberían encontrar la manera de imponerse ante un Oviedo ya descendido y muy golpeado anímicamente.

Nuestro pronóstico:

Real Madrid 2-0 Real Oviedo

El Madrid cerrará una noche complicada con una victoria sobria en el Bernabéu, mientras que el Oviedo seguirá preparando su regreso a Segunda División.

Last modified: mayo 13, 2026