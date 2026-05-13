Girona vs Real Sociedad EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 36 LaLiga 2025-26

Written by: mayo 13, 2026 Ligas Europeas

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Real Sociedad vs Girona

¡Drama en la parte baja de LaLiga! Este jueves el Girona recibe a la Real Sociedad en un partido que puede definir el futuro de los catalanes en primera división. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

No hay margen de error para los Catalanes que se juegan gran parte de su temporada este jueves, pero los Txuri-Urin buscarán reencontrarse con el triunfo, aunque ya sin mucho que pelear.

El Girona está en la cuerda floja. Ocupan la posición 18, apenas a un punto de la salvación, pero lo peor es que no ganan un partido desde principios de abril. El lunes pasado rescataron un punto milagroso gracias a su leyenda, Cristhian Stuani, quien anotó al minuto 90, pero saben que los empates ya no alcanzan. Míchel tiene una tarea difícil: su equipo es de los peores locales del torneo y han recibido 25 goles en casa. Si quieren quedarse en primera, Montilivi tiene que pesar hoy sí o sí.

Por otro lado llega la Real Sociedad. Los dirigidos por Pellegrino Matarazzo ya cumplieron sus objetivos: ganaron la Copa del Rey y tienen asegurada la Europa League. Quizá por eso han bajado un poco el ritmo, sumando solo dos puntos de los últimos doce. Sin embargo, vienen de un empate con mucha garra ante el Betis, donde Mikel Oyarzabal rescató la igualada en el último suspiro.

Ojo al dato para los que siguen las estadísticas: el Girona nunca le ha ganado a la Real Sociedad jugando en casa en toda su historia en primera división. Pero no todo es malo para los locales, porque en la primera vuelta de esta temporada, el Girona fue a San Sebastián y les pegó 2-1.

¿Podrá Stuani volver a ser el héroe para salvar al Girona o la Real Sociedad pondrá a los catalanes al borde del abismo?

Nuestro pronóstico: El Girona está desesperado y en casa no pueden fallar, los vemos ganando 2-1 aprovechando que la Real Sociedad ha bajado el ritmo. ¿Cuál es el tuyo?

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