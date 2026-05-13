Alavés vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 36 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El nuevo campeón de España vuelve a escena. Este miércoles, el Deportivo Alavés recibe al FC Barcelona en Mendizorroza en un duelo donde las necesidades son totalmente opuestas: mientras los blaugranas ya celebran el título de LaLiga, los vascos están peleando desesperadamente por mantenerse en Primera División.

El equipo de Hansi Flick llega liberado tras conquistar el campeonato después de vencer al Real Madrid en el Clásico, pero del otro lado aparece un Alavés que juega prácticamente una final por la permanencia.

Alavés se juega la vida en casa

La situación del Deportivo Alavés es crítica. Los dirigidos por Quique Sánchez Flores ocupan la penúltima posición de la tabla y están a solamente tres puntos de salir de la zona de descenso.

Con apenas dos jornadas restantes después de este compromiso, el margen de error prácticamente desapareció. Una derrota frente al Barcelona podría dejar al conjunto vasco al borde del abismo.

El problema es que enfrente tendrán al mejor visitante de toda LaLiga. El Barcelona ha sido una máquina jugando fuera de casa, acumulando 37 puntos como visitante y llegando además con una impresionante racha de 11 victorias consecutivas en el campeonato.

Barcelona quiere cerrar la temporada a lo grande

Aunque el título ya está asegurado, el FC Barcelona no parece dispuesto a bajar el ritmo. La era de Hansi Flick ha transformado completamente al equipo blaugrana, que atraviesa uno de sus momentos más dominantes de los últimos años.

El técnico alemán ya piensa en la próxima temporada, pero también sabe que mantener la intensidad competitiva será clave para cerrar el torneo con autoridad absoluta.

Además, varios jugadores siguen peleando objetivos individuales y el orgullo del campeón suele ser un combustible muy peligroso para cualquier rival.

El historial favorece totalmente al Barça

Los antecedentes entre ambos clubes reflejan claramente la superioridad catalana en los últimos años.

El Alavés no logra derrotar al Barcelona en Mendizorroza desde 2001, una sequía que ya supera las dos décadas. Encima de eso, el Barça acumula seis victorias consecutivas frente al conjunto vasco, consolidando un dominio prácticamente absoluto en esta rivalidad reciente.

La gran incógnita será descubrir si la relajación natural tras conquistar el título puede abrirle una ventana de esperanza a los locales.

Claves tácticas del partido

Todo apunta a que el Alavés apostará por un partido muy físico e intenso desde el primer minuto. Necesitan puntos urgentemente y seguramente buscarán incomodar al campeón con presión alta y mucho ritmo.

Barcelona, por su parte, intentará controlar la posesión y aprovechar los espacios que deje un rival obligado a atacar en ciertos momentos del encuentro.

La calidad individual del cuadro blaugrana sigue marcando enormes diferencias y eso podría terminar inclinando la balanza incluso sin jugar al máximo nivel.

Pronóstico Alavés vs Barcelona

La necesidad del Alavés hará que el partido sea mucho más complicado de lo que refleja la tabla, pero el momento futbolístico del Barcelona es demasiado sólido.

Aunque ya son campeones, los blaugranas tienen herramientas suficientes para imponer condiciones y seguir extendiendo su dominio en LaLiga.

Nuestro pronóstico:

Alavés 1-2 Barcelona

El Alavés competirá con intensidad y pondrá en aprietos al campeón, pero la calidad ofensiva del Barça terminará apareciendo para sumar otra victoria más

Last modified: mayo 13, 2026