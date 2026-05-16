Ronda Rousey vs Gina Carano EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver, Cartelera MVP MMA 2026

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Las artes marciales mixtas están a punto de vivir una noche que puede cambiar la industria para siempre. Este sábado 16 de mayo, Netflix transmitirá su primer gran evento de MMA desde el Intuit Dome de Los Ángeles, encabezado por un combate que parecía imposible: Ronda Rousey contra Gina Carano.

Dos leyendas, dos pioneras y dos mujeres que ayudaron a transformar las MMA femeninas en un fenómeno global se enfrentarán finalmente en una pelea que lleva más de una década rondando la imaginación de los aficionados.

Pero el espectáculo no termina ahí. La cartelera también contará con figuras explosivas como Francis Ngannou, Nate Díaz, Mike Perry y Junior dos Santos, en lo que promete convertirse en uno de los eventos más mediáticos fuera de UFC en los últimos años.

Ronda Rousey regresa tras una década fuera de la jaula

La expectativa alrededor de Ronda Rousey es enorme. La ex campeona de UFC y medallista olímpica de judo vuelve a competir en MMA después de casi diez años alejada de la jaula.

Durante su mejor etapa, Rousey revolucionó el deporte con su agresividad, sus sumisiones relámpago y su histórica llave de brazo, una técnica que destrozó rivales durante años. Su impacto fue tan grande que ayudó a abrir las puertas de las MMA femeninas a nivel mundial.

Ahora, a sus 39 años, el gran misterio es saber si todavía conserva la intensidad, velocidad y mentalidad competitiva que la llevaron a dominar la división gallo.

Gina Carano rompe un retiro de 17 años

Enfrente estará otra figura histórica. Gina Carano, considerada por muchos como la verdadera pionera de las MMA femeninas, volverá a pelear tras 17 años retirada.

La ex estrella de EliteXC y Strikeforce fue una de las primeras peleadoras en llevar las artes marciales mixtas al público masivo antes incluso del auge de UFC femenino. Su regreso ha provocado enorme nostalgia entre los fanáticos del deporte.

Aunque el tiempo fuera de competencia genera muchas dudas, Carano siempre destacó por su striking explosivo y su capacidad para intercambiar golpes en peleas de alta intensidad.

Por eso, el choque de estilos contra Rousey promete ser fascinante: judo y grappling contra boxeo y poder de pie.

Una cartelera plagada de estrellas

El evento no dependerá únicamente de la pelea principal. Netflix apostó fuerte con una cartelera llena de nombres reconocidos dentro de las MMA.

Francis Ngannou regresa al peso pesado para enfrentar a Philipe Lins en un combate donde el poder de nocaut del camerunés será protagonista absoluto. Además, Nate Díaz y Mike Perry protagonizarán una pelea cargada de tensión, trash talk y violencia garantizada.

También veremos en acción a Junior dos Santos y al explosivo Robelis Despaigne, aumentando todavía más el atractivo del evento.

Netflix busca revolucionar las MMA

La transmisión marcará un momento histórico para la industria. Será el primer gran evento de MMA producido y distribuido directamente por Netflix, una plataforma que busca competir de lleno en el mercado de los deportes en vivo.

La apuesta es enorme y el éxito de esta cartelera podría abrir la puerta a futuros eventos exclusivos con estrellas internacionales.

Pronóstico Ronda Rousey vs Gina Carano

Aunque ambas leyendas llegan con muchísima inactividad, la experiencia competitiva reciente y el estilo de combate parecen favorecer ligeramente a Ronda Rousey.

Si logra cerrar la distancia rápidamente y llevar la pelea al suelo, su famoso armbar podría volver a aparecer en el momento decisivo.

Nuestros pronósticos:

Ronda Rousey derrota a Gina Carano

Francis Ngannou vence a Philipe Lins

Mike Perry supera a Nate Díaz

Robelis Despaigne gana su combate estelar

¿Cuándo y dónde ver Ronda Rousey vs Gina Carano?

Evento: Ronda Rousey vs Gina Carano

Fecha: Sábado 16 de mayo

Sede: Intuit Dome

Transmisión: Netflix

La histórica cartelera podrá verse completamente en streaming a través de Netflix

Last modified: mayo 16, 2026