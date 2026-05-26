Crystal Palace vs Rayo Vallecano EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Conference League 2025-26

Conference League

Crystal Palace, Champions of Europe ❤️💙 pic.twitter.com/IH4xFdMA3V — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 27, 2026

La gran final de la UEFA Europa Conference League ya está aquí y promete emociones de principio a fin. Crystal Palace y Rayo Vallecano se enfrentan este miércoles en Leipzig por el título continental en un duelo histórico donde solo uno podrá tocar la gloria europea.

El conjunto inglés llega como ligero favorito gracias a su poder ofensivo y a la experiencia internacional de su entrenador, mientras que el equipo español quiere escribir la página más grande en sus 101 años de historia.

Crystal Palace quiere confirmar su dominio en Europa

El Crystal Palace ha sido una auténtica máquina ofensiva durante toda la competición. Las Águilas llegan a la final como el equipo más goleador del torneo con 25 anotaciones, mostrando un futbol vertical, agresivo y muy efectivo en los momentos decisivos.

Gran parte del mérito recae en Oliver Glasner, un técnico que ya sabe perfectamente lo que significa triunfar en competiciones europeas y que ahora busca despedirse del club inglés levantando otro trofeo internacional.

Además, el momento de Jean-Philippe Mateta ilusiona a toda la afición londinense. El delantero francés se ha convertido en la referencia absoluta del ataque y llega encendido tras una temporada donde fue decisivo en múltiples partidos importantes.

Aunque el Palace cerró la campaña de la Premier League con una derrota 2-1 ante el Arsenal FC y terminó en la posición 15, la Conference League representa la oportunidad perfecta para salvar el año con un título histórico.

Rayo Vallecano busca una hazaña inolvidable

Del otro lado aparece un equipo que ha conquistado Europa con carácter, intensidad y corazón. El Rayo Vallecano llega a esta final viviendo el mejor momento futbolístico de toda la temporada.

Los dirigidos por Íñigo Pérez acumulan nueve partidos consecutivos sin perder y vienen de cerrar LaLiga con una valiosa victoria 2-1 sobre el Deportivo Alavés.

La motivación del conjunto de Vallecas es gigantesca. No solamente buscan levantar el primer título internacional de su historia, sino también asegurar su clasificación a competiciones europeas para la próxima temporada.

El Rayo sabe que no tiene la misma profundidad de plantilla que el Palace, pero ha demostrado durante todo el torneo que puede competirle a cualquiera gracias a su intensidad, presión alta y espíritu colectivo.

Una final con estilos totalmente distintos

La final en Leipzig enfrenta dos propuestas muy diferentes. Crystal Palace apuesta por la potencia física, el ritmo intenso y la capacidad de definir partidos con pocos espacios, mientras que el Rayo Vallecano se sostiene en la dinámica colectiva y el orden táctico.

Todo apunta a un encuentro muy disputado, con momentos de mucha tensión y donde cualquier detalle podría terminar inclinando la balanza.

Pronóstico Crystal Palace vs Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano competirá con orgullo y seguramente venderá muy cara la derrota, pero el Crystal Palace parece tener mayor profundidad de plantilla y más herramientas individuales para resolver una final de este nivel.

Nuestro pronóstico es victoria del Crystal Palace en un partido cerrado y muy intenso para levantar el título de la UEFA Conference League 2026.

¿Logrará el Palace conquistar Europa o veremos una de las historias más increíbles del futbol español con el Rayo Vallecano campeón?

Last modified: mayo 27, 2026