Alemania vs Finlandia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

🔥 ¡GOLEÓ ALEMANIA Y LLEGA MOTIVADO AL MUNDIAL!



🇩🇪 Los teutones derrotaron en un amistoso 4-0 a Finlandia, en Mainz, y lograron su octava victoria consecutiva



⚽️ Doblete de Undav, Wirtz y Musiala los goles del triunfo local



🇫🇮 Finlandia, que no clasificó a la Copa 2026, nunca… pic.twitter.com/JQahbseenw — Diario Olé (@DiarioOle) May 31, 2026

¿La racha intratable de la maquinaria alemana o la sorpresa de los Búhos Reales? ¡La preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 se traslada este domingo a Mainz cuando la poderosa selección de Alemania reciba a Finlandia en un partido amistoso de alta escuela. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El conjunto germano salta a la cancha con la mira puesta en mantener su gran momento futbolístico, mientras que los visitantes quieren sacudirse la espina de la eliminación mundialista.

La selección de Alemania llega a este compromiso con la moral por las nubes y bajo las órdenes de Julian Nagelsmann. Aunque arrancaron la eliminatoria con dudas, los teutones respondieron con jerarquía ligando cinco victorias consecutivas en la UEFA para quedarse con el liderato de su sector, sumando además dos buenos triunfos en marzo ante Suiza y Ghana.

Instalados en el Grupo E del Mundial, la tetracampeona del mundo tiene una obsesión clarísima: borrar de tajo los fracasos de las últimas dos ediciones donde se quedaron en fase de grupos y demostrar que están listos para pelear la copa en Norteamérica.

Pero cuidado, que enfrente está una selección de Finlandia que, a pesar de quedarse muy cerca del repechaje tras caer ante Polonia, viaja sin nada que perder y con la intención de iniciar un nuevo proceso de cara a la Nations League de septiembre.

Los pronósticos ven un partido dominado de principio a fin por los locales, esperando una victoria contundente de Alemania debido al gran nivel colectivo que han alcanzado bajo el mando de Nagelsmann en sus últimas presentaciones.

Nuestro pronóstico: Triunfo de Alemania 3-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 31, 2026