Written by: mayo 30, 2026 Amistosos

República Checa vs Kosovo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

República Checa vs Kosovo

¿El arsenal de Patrik Schick o la resistencia de Kosovo? ¡Mucho ojo, afición mexicana, porque este domingo por la mañana juega uno de los rivales directos del Tri en el próximo Mundial! Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La selección de la República Checa se despide de su gente en Praga enfrentando a Kosovo en un partido amistoso sumamente parejo que servirá como su última gran prueba en suelo europeo antes de viajar a Norteamérica.

La República Checa llega a este compromiso con el boleto mundialista en la bolsa tras una dramática repesca de la UEFA donde dejaron en el camino a Dinamarca. Ubicados en el Grupo A de la Copa del Mundo junto a México, Corea del Sur y Sudáfrica, los checos saltarán a la cancha con lo mejor de su arsenal disponible. 

El peligroso delantero Patrik Schick liderará el ataque junto a Pavel Šulc, respaldados en el medio campo por el motor del equipo, Tomáš Souček. 

Pero cuidado, que enfrente está una selección de Kosovo que se quedó a nada de calificar al Mundial tras caer en la última ronda contra Turquía y que saldrá a jugar con el orgullo intacto. 

Aunque el técnico Franco Foda decidió darle descanso a sus atacantes estelares Vedat Muriqi y Milot Rashica por el desgaste de la temporada, la escuadra kosovar mantiene un bloque defensivo sumamente duro comandado por Mergim Vojvoda, diseñado para cerrarle los espacios a los locales y hacer el partido sumamente físico.

Los pronósticos esperan un encuentro muy cerrado y de pocos espacios, donde la tendencia de los partidos recientes de la República Checa apunta a que ambos equipos se harán daño en el marcador, poniendo a los checos como ligeros favoritos por el peso de su localía. 

Nuestro pronóstico: Triunfo de la República Checa 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: mayo 31, 2026
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