Noruega vs Suecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

¿El poder goleador de Erling Haaland o el resurgir de Suecia de la mano de Graham Potter? ¡La preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 nos regala un lunes de auténtico lujo con una nueva edición del Clásico Escandinavo desde Oslo! Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Noruega recibe a Suecia en un partido amistoso de alta rivalidad donde ambos colosos del norte buscan ajustar sus piezas antes de emprender el viaje a Norteamérica.

La selección de Noruega llega a este compromiso señalada por muchos como la posible gran sorpresa del Mundial tras arrasar en su grupo de clasificación de forma invicta.

Sin embargo, el equipo de Ståle Solbakken ha dejado dudas en este arranque de año tras encadenar dos partidos sin ganar ante Suiza y Países Bajos.

Aunque no podrán contar con su capitán Martin Ødegaard debido a su participación en la final de la Champions League, la gran noticia es que el «Androide» Erling Haaland está encendido y listo para comandar el ataque junto a la joya del Manchester City, Oscar Bobb, buscando hacer pesar una localía donde promedian más de tres goles por partido.

Pero cuidado, que enfrente estará una selección de Suecia que viene con la moral por las nubes. Los dirigidos por Graham Potter parecían eliminados, pero revivieron en la repesca europea despachando con autoridad a Ucrania y Polonia.

Al igual que sus vecinos, los suecos sufrirán la baja de su goleador estrella Viktor Gyökeres por la final de la Champions, pero confiarán el peso ofensivo en la velocidad y contundencia de Alexander Isak para castigar las facilidades que la defensa noruega suele otorgar cuando juega fuera de su ritmo.

Los pronósticos esperan un duelo sumamente abierto y con muchas emociones en las áreas, donde la tendencia histórica y el gran momento de Haaland ponen a Noruega como ligera favorita en un partido que promete superar la línea de los dos goles.

Nuestro pronóstico: Triunfo de Noruega 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 31, 2026