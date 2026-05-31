Austria vs Túnez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

¿La racha imparable de la Austria de Rangnick o el despertar de las Águilas de Cartago? ¡La preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 continúa este lunes en Viena cuando la encendida selección de Austria reciba a Túnez en un gran duelo amistoso. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El cuadro local quiere regalarle una última alegría a su afición antes de emprender el viaje al Mundial, mientras que los visitantes buscan con urgencia recuperar su mejor versión futbolística.

La selección de Austria llega a este compromiso en un momento de forma verdaderamente envidiable. De la mano del estratega Ralf Rangnick, el «Das Team» ha ligado grandes resultados y se mantiene invicto desde mediados de octubre, destacando las grandiosas exhibiciones que dieron en marzo al golear a Ghana y vencer a Corea del Sur.

Con Marcel Sabitzer comandando los hilos del ataque en un nivel espectacular y Michael Gregoritsch fino de cara al arco, los austriacos quieren aprovechar su tremenda eficacia ofensiva para conseguir un triunfo contundente ante su gente.

Pero cuidado, que enfrente está una selección de Túnez que viaja a Europa herida y con la necesidad de sacudirse las dudas. Los dirigidos por Sabri Lamouchi no han tenido el mejor arranque de año tras encadenar varios partidos sin ganar en la Copa Africana y en sus recientes amistosos.

Liderados por su capitán Ellyes Skhiri en la contención, los tunecinos saben que este es el sinodal perfecto para ajustar su orden defensivo y ganar confianza antes de encarar su debut en la Copa del Mundo ni más ni menos que frente a Suecia.

Los pronósticos ven un partido inclinado para los locales, esperando una victoria clara de Austria debido a su gran racha en casa y el buen funcionamiento colectivo que han alcanzado, aunque la tendencia defensiva de ambos lados apunta a que podríamos ver goles en las dos porterías.

Nuestro pronóstico: Victoria de Austria 3-1. ¿cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 31, 2026