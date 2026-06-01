Croacia vs Bélgica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

¿El orden milimétrico de Croacia o el invicto de los Diablos Rojos? ¡La preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 nos regala un martes de auténtico lujo en Europa cuando la selección de Croacia reciba a Bélgica en un choque de trenes.

Ambas escuadras entran a la recta final de sus ensayos con la firme obsesión de dar el salto definitivo en Norteamérica y dejar atrás los tragos amargos de los torneos pasados.

La selección de Croacia llega a este compromiso con la seriedad que siempre caracteriza al proyecto de Zlatko Dalić. Los balcánicos firmaron una eliminatoria casi perfecta en la UEFA sumando 7 victorias en 8 juegos y, aunque en marzo sufrieron un tropiezo ante Brasil en Orlando que cortó su buena racha, el equipo croata es experto en no hilar derrotas consecutivas.

Instalados en el Grupo L del Mundial, donde debutarán ni más ni menos que contra Inglaterra, Croacia buscará imponer su sólida defensa de tres centrales para frenar el juego vertical de sus rivales.

Pero cuidado, que enfrente estará una Bélgica que viene encendida. Los dirigidos por Rudi García arrastran un imponente invicto de 11 partidos en todas las competencias, destacando la gran exhibición ofensiva que dieron en marzo al golear a Estados Unidos y empatar frente a México.

A pesar de que registran 38 anotaciones en esta racha, los belgas viajan con las alarmas encendidas en el tema físico, pues Romelu Lukaku no está al cien por ciento y Kevin De Bruyne viene saliendo de una campaña muy cortada por las lesiones, lo que obligará al estratega a dosificar sus piezas para evitar sorpresas desagradables antes del debut mundialista.

Los pronósticos esperan un duelo sumamente ajedrecístico y equilibrado en el mediocampo, donde la prioridad de ambos técnicos por cuidar la integridad física de sus figuras y evitar lesiones de última hora apunta a que veríamos un empate sumamente cerrado en el marcador.

Nuestro pronóstico: Empate 2-2. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 1, 2026