Gales vs Ghana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

¿La urgencia mundialista de Carlos Queiroz o el orgullo herido de los Dragones Rojos? ¡La preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 vive un momento de máxima presión este martes cuando la selección de Ghana visite a Gales en Cardiff para disputar su último examen de preparación.

Las Estrellas Negras se juegan mucho más que un resultado amistoso, pues necesitan recuperar la brújula con urgencia, mientras que los locales quieren demostrar su calidad ante su gente tras el trago amargo de la eliminación.

La selección de Ghana llega a este compromiso con las alarmas encendidas en su campamento. A pesar de haber firmado una eliminatoria brillante en África ganando 8 de sus 10 partidos, el cuadro dirigido por el experimentado Carlos Queiroz cayó en un bache verdaderamente preocupante al hilar cinco derrotas consecutivas en sus recientes ensayos, incluyendo los tropiezos ante Alemania, Austria y el más reciente frente a la Selección Mexicana.

Instalados en el Grupo L de la Copa del Mundo junto a potencias como Inglaterra y Croacia, este duelo en Gales representa la última oportunidad de Queiroz para ajustar el funcionamiento colectivo y conseguir una victoria balsámica que les devuelva la confianza antes del debut.

Pero cuidado, que enfrente estará una selección de Gales que jugará con el orgullo herido. Los comandados por Craig Bellamy se quedaron a nada de calificar al Mundial tras caer de forma dramática en los penales de la repesca ante Bosnia.

Los británicos quieren aprovechar este gran escenario para iniciar con el pie derecho su proceso de renovación, y con figuras de la Premier League como Brennan Johnson y Neco Williams, saldrán a morder en cada rincón de la cancha para regalarle un triunfo de prestigio a su afición.

Los pronósticos esperan un partido sumamente disputado e intenso, donde a pesar de la localía de Gales, la necesidad absoluta y la desesperación de Ghana por llegar con sensaciones positivas a la justa veraniega los pone como ligeros favoritos para romper su mala racha en un cierre cardíaco.

Nuestro pronóstico: Victoria de Ghana 2-1 ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 1, 2026