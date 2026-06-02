Luxemburgo vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

The youngest Italy team 𝐄𝐕𝐄𝐑 beat Luxembourg thanks to Inter's Esposito 💪🇮🇹 pic.twitter.com/ifutphPihk — 433 (@433) June 3, 2026

¿El inicio de la reconstrucción de la Azurra o una tarde histórica para Luxemburgo? ¡El fútbol de selecciones en Europa arranca un nuevo proceso este miércoles cuando la golpeada selección de Italia visite a Luxemburgo en un partido amistoso que marca el inicio de una renovación total. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los cuatro veces campeones del mundo entran a la cancha con la urgencia de lamerse las heridas tras el fracaso mundialista, mientras que los locales quieren aprovechar el escenario para regalarle una alegría a su gente.

La selección de Italia llega a este compromiso sumergida en una crisis profunda tras quedarse fuera de la Copa del Mundo 2026 al caer de forma dramática en la tanda de penales de la repesca contra Bosnia.

Con la salida exprés de Gennaro Gattuso del banquillo, el técnico de la Sub-21, Silvio Baldini, asume el cargo de forma interina para esta fecha FIFA.

Ante esto, la convocatoria italiana es una auténtica revolución plagada de jóvenes promesas y futbolistas de las categorías inferiores, dándole descanso a las grandes estrellas para empezar a construir las bases del futuro de cara a la Nations League de otoño.

Pero cuidado, que enfrente estará una selección de Luxemburgo que viene con el ánimo por las nubes. Los dirigidos por Jeff Strasser lograron sacudirse una mala racha en marzo al vencer a Malta para asegurar su permanencia en la Liga C de Europa, y saben perfectamente que esta Italia juvenil es el sinodal perfecto para intentar emular aquella mítica hazaña de 2014, cuando le sacaron un empate a una de las mejores versiones de la Azurra en Perugia.

Los pronósticos esperan un partido sumamente interesante donde el atrevimiento, las ganas de mostrarse y el talento individual de la joven escuadra italiana terminen pesando sobre el terreno de juego, poniendo a la Azurra como favorita para llevarse un triunfo apretado a pesar de su falta de experiencia.

Nuestro pronóstico: Victoria de Italia 3-0. ¿Cuaĺ es el tuyo?

Last modified: junio 3, 2026