Written by: junio 2, 2026 Amistosos

Países Bajos vs Argelia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Países Bajos vs Argelia

¿El invicto de la Naranja Mecánica o el cerrojo defensivo de los Zorros del Desierto? ¡La preparación final rumbo a la Copa del Mundo 2026 nos regala un miércoles de auténtico lujo cuando la selección de los Países Bajos reciba a Argelia en un duelo amistoso internacional. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas escuadras pisan el acelerador de cara a su viaje a Norteamérica, buscando pulir los últimos detalles antes de sus respectivos debuts mundialistas. 

La selección de los Países Bajos llega a este compromiso en un gran estado de forma y con la moral por las nubes bajo el mando de Ronald Koeman

La escuadra de la Oranje arrastra un imponente invicto de 10 partidos consecutivos en todas las competencias, destacando sus recientes ensayos de marzo donde vencieron a Noruega y le sacaron un empate con un hombre menos a Ecuador. 

Instalados en el Grupo F del Mundial junto a Japón, Suecia y Túnez, los neerlandeses regresan a su fortaleza favorita, el Estadio De Kuip de Rotterdam, un inmueble donde prácticamente son imbatibles y donde Koeman buscará darle juego a sus piezas secundarias para terminar de definir su once titular. 

Pero cuidado, que enfrente estará Argelia que vuelve por la puerta grande a las Copas del Mundo tras ausentarse de las últimas dos ediciones. Los dirigidos por Vladimir Petković dominaron con autoridad las eliminatorias en África y han consolidado un bloque defensivo temible.

Ubicados en el complicadísimo Grupo J junto a la campeona del mundo Argentina, los Zorros del Desierto saldrán sin complejos a plantarle cara a los europeos.

Los pronósticos esperan un partido sumamente disputado e intenso, donde el orden y la solidez defensiva de Argelia pondrán en severos aprietos a los locales, apuntando a que el empuje de la afición en Rotterdam terminará inclinando la balanza a favor de la Oranje en un cierre apretado. 

Nuestro pronóstico: Victoria de Países Bajos 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: junio 3, 2026
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