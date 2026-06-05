Canadá vs Irlanda EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

Canadá cierra su preparación. La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 entra en su etapa definitiva y este viernes por la tarde la selección de Canadá se presenta ante su afición enfrentando a Irlanda en Montreal.

Es el último examen de Les Rouges antes de inaugurar su participación en la gran fiesta del fútbol veraniego, y el conjunto norteamericano quiere llegar con el tanque de confianza a tope.

El conjunto de Canadá llega a este compromiso arrastrando un momento de muchísima estabilidad y orden táctico de la mano de Jesse Marsch. Los canadienses ligan siete partidos consecutivos sin conocer la derrota, y lo más impresionante es que han colgado el cero en su portería en seis de sus pasados siete juegos, incluyendo la victoria de 2-0 sobre Uzbekistán a inicios de esta semana.

Marsch sabe perfectamente que la prioridad número uno para este viernes en el Stade Saputo, más allá del resultado, es cuidar la integridad física de sus futbolistas y aceitar los hilos de la ofensiva comandada por Jonathan David para llegar finos al debut del Grupo B frente a Bosnia.

Pero cuidado, que enfrente estará un sinodal europeo sumamente competitivo que juega sin presiones. La selección de Irlanda se quedó a nada de calificar al Mundial tras caer de forma dramática en los penales de la repesca contra los checos, pero el estratega Heimir Hallgrímsson ha mantenido el rumbo inyectando sangre joven al plantel.

Los irlandeses también presumen una racha invicta de siete partidos tras haber derrotado a Catar el fin de semana pasado jugando con diez hombres, por lo que viajarán a Canadá decididos a hacer un duelo digno.

Los pronósticos esperan un partido bastante cerrado e inteligente, donde la tremenda disciplina táctica impresa por Jesse Marsch en la zaga de Canadá vuelva a imponer condiciones, perfilando una victoria de los locales para despedirse con una fiesta completa ante su afición.

Nuestro pronóstico: Canadá 2-1 Irlanda. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 5, 2026