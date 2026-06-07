Francia vs Irlanda del Norte EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

¿El arsenal demoledor de Kylian Mbappé o el orgullo del Ejército Verde y Blanco? ¡La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 entra en su etapa de cierre definitivo y este lunes Francia disputa su último examen de preparación en casa enfrentando a Irlanda del Norte. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Es la última oportunidad de Les Bleus para lamerse las heridas tras su reciente tropiezo amistoso, aceitar el once inicial y regalarle una fiesta de despedida a toda su afición.

Francia llega a este compromiso con los reflectores encima y manteniendo la etiqueta de ser una de las máximas candidatas para levantar la Copa del Mundo este verano.

Sin embargo, las alarmas se encendieron en el campamento dirigido por Didier Deschamps tras haber sufrido una inesperada y sorpresiva derrota 2-1 ante Costa de Marfil.

Deschamps sabe perfectamente que el volumen de juego y la pegada de sus dirigidos no están en discusión, habiendo sumado grandes victorias este año frente a colosos como Brasil y Colombia, por lo que este lunes en el Estadio Pierre-Mauroy pondrá fin a los experimentos.

Aunque piezas como Ousmane Dembélé y Bradley Barcola recibirán descanso, Kylian Mbappé y el olfato goleador de Marcus Thuram guiarán la poderosa ofensiva francesa.

Pero cuidado, que enfrente estará una escuadra británica que no tiene absolutamente nada que perder.

Irlanda del Norte se quedó con el corazón roto al no calificar al torneo veraniego, lo que ha provocado un proceso complejo para el técnico Michael O’Neill debido a las duras bajas por lesión de referentes como Paddy McNair y Daniel Ballard.

Con ganas de lavarse la cara y sacudirse los malos resultados, los norirlandeses apostarán por un plantel joven buscando hacer un duelo digno.

Los pronósticos esperan un partido sumamente dinámico, abierto y con una alta cuota de goles, donde a pesar de la disciplina táctica y el espíritu combativo que caracteriza a Irlanda del Norte, la enorme disparidad entre las plantillas, la localía y la urgencia de Francia por viajar al Mundial con una exhibición de autoridad terminen inclinando la balanza.

Nuestro pronóstico: Victoria de Francia 3-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 7, 2026